Clariane étend et augmente ses financements

Face à la hausse des taux et à des marchés chahutés par le contexte incertain, les entreprises jouent la prudence. Clariane (l’ex-Korian) vient ainsi de boucler plusieurs financements pour se donner de la visibilité et de la souplesse dans ses financements, alors que l’entreprise a souffert depuis un an des répercussions du scandale Orpea.

Le spécialiste des maisons de retraite et de soins médicaux (4,4 milliards d’euros de revenus) a notamment réalisé une extension de son contrat syndiqué non sécurisé pour un montant de 505 millions d’euros. La facilité est prolongée de deux ans jusqu’en mai 2026. Toutes les banques de la facilité en place ont souscrit à cette extension, deux nouvelles banques rejoignant le syndicat et certains détenteurs de Schuldschein transférant leurs positions dans le crédit syndiqué.

Clause «accordéon»

Une «clause accordéon» a, en outre, été introduite, permettant à d’autres bailleurs de fonds de rejoindre par la suite la facilité, pour un montant total de 800 millions d’euros. La marge moyenne du crédit s’établit à 285 points de base, soit 145 points de plus que dans l’accord existant signé en 2019.

Par ailleurs, le groupe a émis une obligation «sustainability-linked» par placement privé de 40 millions d’euros, souscrite par Eiffel Investment Group. Le groupe s’est engagé sur des critères de qualité des soins, de sécurité et de santé au travail, dans un secteur chahuté en 2022 par les révélations du livre Les Fossoyeurs sur les pratiques d’Orpea.

A lire aussi:

Enfin, le groupe souscrit de nouveaux prêts immobiliers pour 150 millions d’euros, avec des hausses de marge de 30 à 50 points de base par rapport à 2022.

L’exploitant de maisons de retraite et de cliniques Clariane (ex-Korian) a confirmé le 27 juillet ses objectifs pour l’exercice 2023, après avoir publié des résultats en légère progression au premier semestre. Pour les six premiers mois de l’année, Clariane a réalisé un résultat net part du groupe (hors IFRS 16) de 25,6 millions d’euros, contre 21,7 millions d’euros lors du premier semestre 2022. De son côté, le chiffre d’affaires s’est établi à 2,48 milliards d’euros, en hausse de 12,9% en données publiés et de 9,3% en organique.

Pour l’ensemble de son exercice 2023, Clariane prévoit toujours une croissance organique de son chiffre d’affaires de plus de 8% et un Ebitdar (Ebitda retraité des loyers) stable en montant par rapport à 2022.