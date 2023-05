Cegid lance un paiement de factures en 48 heures

L’éditeur de solutions de gestion en cloud Cegid veut, lui aussi, aider les TPE et PME à alléger le fardeau des délais de paiement dans le BtoB. Bien au fait de cette problématique en tant qu’éditeur de logiciels de trésorerie, le groupe a mis au point une solution permettant aux petits fournisseurs de recevoir les paiements de leurs clients entreprises dans les 48 heures. Une avancée appréciable sachant que la moyenne des délais de paiements s’élève à 43 jours en France.

Parmi les premiers utilisateurs de l’API (interface de programmation) « Cegid Click & Finance », on trouve Henrri, solution de facturation en ligne pour les TPE. Elle intègre dans ses propres interfaces la fonction « Paiement 48 heures » et donc l’offre de Cegid, d’où la possibilité pour ses clients d’y recourir en un clic, au moment de l’envoi de la facture, moyennant une commission de 3,95%. Une forme d’affacturage à la carte pour le créancier qui est client du logiciel Henrri. L’API de Cegid offre un service clé en main, totalement digitalisé, et l’entreprise utilisatrice n’a qu’ un seul dossier à remplir à l’inscription. Elle demande ensuite des avances de trésorerie facture par facture et bénéficie d’une garantie contre les impayés. Un service de recouvrement prenant soin de ne pas entacher la relation commerciale avec les clients fait même partie des options disponibles !

Cegid a déjà financé plus de 100 000 factures, avancé plus de 500 millions d’euros de trésorerie à plus de 10 000 TPE avec son nouveau service.