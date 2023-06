Captives de réassurance : la France n’a pas encore remporté la bataille face au Luxembourg

Le chemin reste encore long avant que la France ne s’impose comme une terre pour les captives de réassurance. Longtemps attendu, le nouveau régime permettant à ces sociétés de constituer des provisions «pour résilience» défiscalisées, sur le modèle du Luxembourg, est unanimement salué par les risk managers et les courtiers d’assurance. Car la France compte aujourd’hui une dizaine de captives seulement sur son sol, notamment celles de Dassault et de L’Oréal. Or ce dispositif, qui permet à ces sociétés de mieux gérer leurs risques dans le temps, devrait «constituer une incitation suffisante pour des entreprises souhaitant créer leur captive sur le sol français», espère Clément Denis, agent de la Direction générale du Trésor.

En revanche, il ne va rien changer pour les 60 groupes français ayant déjà logé leur captive au Luxembourg. «Aucune disposition ne permet la relocalisation automatique de captives sur notre sol», confirme Clément Denis. La faute à Bruxelles : pour ne pas s’attirer les foudres de la Commission européenne, qui aurait pu taxer le dispositif d’aide d’Etat, Bercy a déjà dû jouer des coudes pour que le système de provisionnement voie le jour.

Pas de relocalisation automatique

Les groupes qui souhaiteraient reloger leur filiale sur le sol hexagonal n’auraient donc pas d’autre choix que de gérer leur captive luxembourgeoise en extinction… pour en ouvrir une autre en France. De quoi décourager dans l’immédiat des groupes comme Accor, Schneider Electric ou Transdev, dont les sociétés de réassurance sont logées dans le Grand Duché. Autre obstacle : la provision pour résilience est facultative en France, alors qu’elle est obligatoire au Luxembourg.

Par ailleurs, «le Luxembourg, qui accueille des captives depuis quarante ans, possède une réputation de stabilité fiscale», relève Aurélien Schwachtgen, directeur d’Aon Global Risk Consulting. «Les entreprises peuvent, au contraire, s’inquiéter d’un changement de majorité en France, qui conduirait à revoir le cadre fiscal», ajoute-t-il. D’autant que Bercy prévoit un bilan d’étape en 2025. Un point sur lequel le Trésor tient à rassurer. «La provision pour résilience peut être constituée sur une durée de quinze ans. C’est un système qui a été fixé par un décret avalisé par le Conseil d’Etat, il a vocation à être pérenne !», martèle Clément Denis.

Si le dispositif s’adresse à toutes les entreprises sans discrimination, il devrait surtout séduire les entreprises de taille moyenne qui ne disposent pas des moyens du CAC 40 et privilégient la France pour des raisons actionnariales. Des groupes à actionnariat familial, comme Seb et Bonduelle, ont ainsi choisi le sol hexagonal pour créer leurs captives après la crise du Covid-19, sans attendre des mesures fiscales encourageantes.

Des projets en attente

Selon les courtiers en assurance interrogés par L’Agefi, plusieurs projets actuellement dans les cartons pourraient être débloqués dans les prochains mois. Fnac-Darty et le groupe Naval, dont les projets ont été éventés dans la presse, devraient bientôt obtenir leur agrément. D’autres suivront. «Des entreprises qui ont lancé des études de faisabilité pour des captives avant la parution du décret incluent désormais la France dans leurs projets», confirme un courtier.

Il ne faut pas, pour autant, s’attendre à voir fleurir une dizaine de captives de réassurance en France d’ici à 2025. Si l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dispose de six mois pour accorder un agrément après le dépôt de la demande, la procédure reste contraignante. «L’entreprise doit obtenir l’aval de ses actionnaires, ce qui peut être compliqué dans le cas d’actionnariat flottant», précise Aurélien Schwachtgen. Les documents à fournir pour que le dossier soit complet, y compris une lettre de crédit, sont également nombreux. La procédure peut donc prendre jusqu’à deux ans, estime Aon.

A l’heure où les assureurs augmentent considérablement leurs tarifs ou désertent certains risques, comme le cyber, la captive de réassurance s’impose toutefois comme un instrument indispensable de gestion des risques pour les entreprises.◆

