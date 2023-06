Caixabank et Iberpay prennent l’avantage dans le «request to pay» en Europe

La banque espagnole marque encore des points dans l’innovation technologique. Le 20 juin, le système de paiement national Iberpay, propriété de 13 des banques les plus importantes en Espagne, a annoncé être devenu le tout premier mécanisme de compensation et règlement en Europe à être homologué par le Conseil européen des paiements (EPC) pour traiter les transactions basées sur le système SEPA Request to Pay pour ses institutions financières.

Le SRTP se définit comme un service de messagerie qui sert à transmettre des demandes d’initiation de paiement. Il vient s’ajouter aux infrastructures de paiement existantes.

Parallèlement, le numéro un de la banque domestique espagnole CaixaBank devient aussi la première banque en Europe à être en capacité de fournir ce service à ses clients. L’établissement de prêt a reçu l’homologation du service SEPA SRTP de l’EPC et adhère à la chambre de compensation Iberpay. D’autres établissements bancaires espagnols devraient prochainement lui emboîter le pas.

Depuis mi- juin 2021, date d’entrée en vigueur du dispositif SRTP, Iberpay travaille en collaboration avec le système bancaire espagnol pour identifier des opportunités commerciales. Iberpay et CaixaBank se sont dit prêtes à à traiter la première demande de paiement SRTP en Europe à partir du 22 juin prochain, autrement dit des transactions vers tous les pays de la zone SEPA- 36 au total- qui comprend les 27 pays membres de l’Union européenne, ainsi que le Liechtenstein, l’Islande, la Norvège, Monaco, Andorre, Saint-Marin, la Suisse, le Royaume-Uni et le Vatican.

Recouvrement

Dans le cadre de ce dispositif, le numéro un domestique bancaire espagnol lancera prochainement le tout premier service commercial qui permettra d’accélérer la gestion en ligne et instantanée du recouvrement des factures des entreprises qui n’ont pas été payées à temps, soit parce qu’elles n’ont pas été acquittées par prélèvement automatique, soit parce qu’elles ont été payées sur un compte courant qui n’est plus opérationnel, ou encore parce que le compte était à découvert. A l’avenir, d’autres fonctionnalités pourront être développées et intégrées par les banques dans le cadre du SRTP, à l’image de solutions de paiement différé ou fractionné.

Le secteur bancaire espagnol n’en est pas à sa première offensive dans le secteur des paiements. Déjà en 2017, le secteur s’était lancé dans les transferts de paiements instantanés au travers de Bizum, la plate-forme de paiement instantané, équivalente de Paylib en France, fruit d’une initiative commune à 27 banques espagnoles. Selon des sources, le nouveau système SEPA SRTP pourrait reproduire le succès de Bizum, qui comptait 22,6 millions d’utilisateurs en Espagne fin 2022.

De son côté, Iberpay a traité plus de 2 783 millions de transactions pour une valeur de 2,51 milliards d’euros l’an dernier. Les virements instantanés représentent déjà la moitié de tous les virements en Espagne.