Bpifrance valide son cadre d’émission d’obligations sociales avec Ethifinance

Bpifrance se prépare à émettre des obligations sociales avec un document-cadre d’émission. Conformément aux recommandations de l’International Capital Market Association (ICMA), le « framework » a été vérifié par un expert indépendant. Ethifinance a été retenu dans ce rôle, suite à consultation de plusieurs agences de notation extra-financière, et a validé l’alignement du document - cadre sur l’objectif que doivent avoir les obligations sociales, le financement de projets sociaux nouveaux ou le refinancement de projets pré-existants. En outre, l’agence a validé la conformité du cadre avec les prescriptions de l’ICMA sur l’utilisation des fonds, la sélection et l’évaluation des projets, la gestion des fonds et le reporting. Enfin, la « second party opinion » évalue aussi le niveau d’impact des projets éligibles les au financement, en se référant aux Objectifs de Développement Durables (ODD des Nations Unies) et au projet de taxonomie sociale européenne. Le projet d’émission d’obligations sociales s’inscrit en continuité des emprunts d’avril 2021 et juin 2022 en forme d’ obligations vertes par Bpifrance.