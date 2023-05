Bouygues lève un milliard d’euros à huit ans

Bouygues revient sur le marché obligataire. Le groupe diversifié dans la construction, les concessions, les télécoms, les médias et désormais les services avec Equans, a levé le 30 mai un milliard d’euros de dette. Les titres, d’une maturité un peu supérieure à huit ans (juillet 2031) ont rencontré une bonne demande des investisseurs, avec un livre d’ordres de 4 milliards d’euros.

Proposée avec une marge indicative initiale de 125 points de base (pb), resserrée en cours de placement à 100 pb, la souche a finalement été mise à prix à 90 pb au-dessus des mid-swaps. Un niveau équivalent à la fair value de ces obligations notées A3/A-, selon les analystes de CreditSights, qui se disaient acheteurs potentiels de la nouvelle souche seulement si le spread ne se resserrait pas en-dessous de 100 pb.

Un refinancement en octobre 2022

Les analystes crédit de CreditSights préfèrent en effet, dans le même univers, Vinci à son compatriote Bouygues. «Bien que les obligations Bouygues traitent à des niveaux plus larges que celles de Vinci, la prime de spread ne nous semble pas suffisante pour compenser un risque de crédit plus élevé», écrivent-ils dans une note. Alors que le modèle de Vinci s'équilibre entre activités de construction, très cycliques, et les concessions, plus stables, le portefeuille de Bouygues «est moins stable et résistant à une récession», ajoute CreditSights.

Le propriétaire de TF1 et Equans a également accru son levier depuis le rachat à Engie de son pôle de services multi-techniques. Une acquisition qui l’a conduit à être davantage présent sur les marchés obligataires. En octobre 2022, Bouygues avait ainsi refinancé une partie du crédit syndiqué de 4,7 milliards d’euros ayant appuyé le rachat d’Equans, en émettant deux tranches à 10 ans et 20 ans d’un montant total de 2,25 milliards d’euros.

Le 16 mai, Bouygues a confirmé l’ensemble de ses objectifs 2023 après la publication de ses résultats du premier trimestre, soit un chiffre d’affaires proche de celui de 2022 (en intégrant Equans au 1er janvier 2022), et une augmentation du résultat opérationnel courant de ses activités.