August Debouzy ouvre un bureau à Bruxelles pour monter en puissance

L’ouverture d’un bureau à Bruxelles marque la volonté du cabinet August Debouzy de changer d’échelle. Le droit européen est, certes, déjà omniprésent dans ses dossiers, via des réglementations comme celles sur la protection des données, la concurrence ou du fait de la montée en puissance du droit pénal européen. Mais avec une présence directement à Bruxelles, le cabinet veut renforcer sa pratique européenne pour mieux répondre aux attentes des entreprises. « Les clients français veulent pouvoir anticiper le droit européen pour mieux l’inclure dans leur stratégie. Nous sommes conseil à la fois juridique et stratégique, compte-tenu des profils variés des membres de l’équipe, indique Emmanuelle Mignon, associée. Ex-conseiller d’Etat et conseil du Président de la République, elle va diriger l’équipe nouvelle depuis Bruxelles avec Marc Mossé, senior counsel, ex directeur des affaires publiques de Microsoft Europe.

Des parcours au sommet

Parmi les experts des rouages institutionnels et du monde des entreprises, le cabinet compte aussi Bernard Cazeneuve, ancien ministre, Pierre Sellal, Ambassadeur de France et ex-représentant de la France auprès de l’Union européenne pendant dix ans, et Nicolas Baverez, ex-magistrat à la Cour des Comptes qui a rejoint le cabinet en début d’année.

Selon le cabinet, les besoins des entreprises en expertise de droit européen se sont accrues avec l’extension du droit européen du contentieux, de la concurrence ou des aides d’Etat qui étaient ses domaines privilégiés. La conformité devient un élément majeur car elle structure les marchés, comme le montrent les règlements Marchés numériques (« digital market act ») et Services numériques (DSA) qui entrent en application, l’IA Act (règlement sur l’intelligence artificielle) et le Data Act en préparation…

En plus d’une visibilité sur les normes à venir, August Debouzy veut donner aux entreprises les moyens d’argumenter devant les régulateurs, pour peser sur l’élaboration des normes. Une connaissance précise du système européen institutionnel s’impose et aussi, dossier par dossier, une appréhension des forces en présence pesant dans les négociations.

Les experts du cabinet prennent acte également du rôle accru de l’Europe mais aussi de la montée de la logique politique depuis la pandémie, la guerre en Ukraine, les chocs énergétique et climatique. « Les considérations de souveraineté et de contrôle des investissements s’imposent depuis les chocs géo-politique, numérique et climatique, indique Nicolas Baverez, associé. Le régime des aides d’Etat se retrouve dans une zone intermédiaire entre l’application du droit commun et une logique d’exceptions. D’où la volonté du cabinet d’élargir son rôle au côté des entreprises sur les aspects stratégiques des normes.»