Atlante obtient un financement de 70 millions d’euros pour la mobilité verte

Spécialiste des réseaux de recharge rapide pour véhicules électriques, Atlante va bénéficier du programme européen de financement d’infrastructures pour carburants alternatifs. La filiale du groupe NHOA, ex Engie EPS, acteur mondial dans le stockage d'énergie et la mobilité électrique, obtient 50 millions d’euros pour installer plus de 1800 places de stationnement dans 407 stations pour véhicules électriques situées en Italie, en France, en Espagne et au Portugal.

Seconde tranche de financement

Atlante avait déjà obtenu un premier financement de 23 millions d’euros l’an dernier dans le cadre du même programme européen, sur une autre tranche de projets. Le transport routier représente 70% des émissions des transports dans l’Union Européenne qui veut les réduire de 90% d’ici à 2050.

En outre, ce projet de déploiement de chargeurs rapides sera financé à hauteur de 20 millions d’euros par la Caisse des Dépôts, via la Banque des Territoires.

Le financement nouveau contribue à l’objectif d’Atlante de créer 22 000 points de charge d’ici 2030 et à celui de couvrir le tiers de ses dépenses d’investissement par subventions et programmes de financement. Les stations de recharge rapide – quelques minutes suffisent – construites par Atlante sont alimentées par une énergie entièrement renouvelable et seront reliées au réseau électrique national.