Allianz Trade avance en Asie-Pacifique dans le paiement différé

Allianz Trade a dévoilé un nouveau partenariat dans le paiement différé interentreprises (Buy now pay later ou BNPL, BtoB). Après ses initiatives avec Pledg, Fintecture ou Santander et Two, l’assureur-crédit met cette fois le cap sur l’Asie-Pacifique, plus précisément à Singapour, avec la plateforme Bueno.money.

En pratique, les partenaires proposeront à un acheteur par le biais de l’ouverture d’une fenêtre sur un site d’e-commerce une option de crédit à 60 jours, «sans intérêts et avec un nouveau processus qui ne prend pas plus de 30 secondes», promet Allianz Trade.

Une fois l’approbation obtenue, l’acheteur pourra utiliser l’option et payer sur le site en différé, le vendeur étant payé en temps réel par Bueno.money. Allianz Trade assure le risque d’impayés, le recouvrement et l’indemnisation.

Flexibilité

«Nous avons combiné notre expérience centenaire des échanges entre entreprises au développement de technologies API innovantes, ce qui nous permet de fournir au marché la meilleure solution en la matière», promet Paul Flanagan, directeur général d’Allianz Trade en Asie-Pacifique. «En combinant l’expérience de l’assurance-crédit d’Allianz Trade et notre plateforme innovante de financement, ajoute le directeur général de Bueno.money, Iman Aqas, nous comptons bien transformer la façon dont les entreprises gèrent leur trésorerie en leur apportant toujours plus de flexibilité et de simplicité».

De fait, Allianz Trade veut croire que les options de paiement innovantes telles que le BNPL constituent pour les e-commerçants et les places de marché «un élément clé de différenciation». Et il y a de quoi faire : l’assureur-crédit souligne que le marché mondial du commerce en ligne BtoB est déjà six fois plus important en volumes que le BtoC faisant intervenir la clientèle particulière, et qu’en Asie-Pacifique sa croissance devrait atteindre, selon Inkwood Research, un taux annuel moyen de 22% d’ici 2030.

Pourtant, alors que 95% des acheteurs BtoB préfèrent payer à crédit comme c’est l’usage dans les transactions traditionnelles, moins de 10% des e-commerçants BtoB proposent cette option. «Soutenir le développement rapide du e-commerce B2B fait partie intégrante de notre stratégie de croissance», justifie Paul Flanagan.