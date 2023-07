Aividens réduit les délais de paiement avec l’IA

Prédire quand une facture sera payée et comment un client va régler son paiement. Telles sont les informations qu’Aividens peut donner aux entreprises qui se préoccupent d’encaisser leur cash sans retard. A partir de ces informations, la fintech e propose des simulations d’évolution de portefeuille clients permettant à un donneur d’ordre de définir une stratégie, par exemple de se concentrer sur le cash ou plutôt sur la réduction des risques de ses paiements en attente.

« Notre démarche d’analyse des comportements de paiement des débiteurs débouche sur des préconisations sur l’organisation du travail des équipes de credit management chez nos clients, les créanciers, indique Edouard Beauvois, co-fondateur et dirigeant d’Aividens. Cette organisation est essentielle à la motivation des collaborateurs et à l’efficacité du suivi des encaissements. ». Grâce à des présentations ergonomiques et des raccourcis, l’utilisateur peut voir rapidement les points à traiter.

150 000 entreprises à la loupe

La solution s’adresse souvent à des très grands groupes, comme Engie, mais parfois aussi des groupes de moindre taille, comme Rossel La Voix (propriétaire de La Voix du Nord). « Aividens compte à ce jour une dizaine de milliards d’encours de factures dont nous analysons les paiements à venir, nous suivons les comportements de paiement de 150 000 entreprises dans cinquante pays », résume Edouard Beauvois.

Pour entraîner et améliorer les modèles, l’entreprise cliente accepte de collaborer à la solution en apportant ses données, les informations restant confidentielles et traitées sur un cloud sécurisé, compatibles avec les exigences de sécurité internationales. Aividens compte le groupe Epam Systems coté au Nyse parmi ses clients et a été agréée par la réglementation américaine.

Evolution en cours, le recouvrement va être traité aussi par la solution. « Déjà, Aividens intègre dans son système les étapes de la résolution d’un litige, quand le recouvrement n’est pas possible. A présent, nous travaillons pour définir des accords sur le temps de résolution pouvant être passés entre les services de recouvrement et le créancier, notre outil va pouvoir préciser les efforts nécessaires pour obtenir un paiement », déclare Edouard Beauvois.

Autre développement, la conquête du marché français, où la société recherche un partenaire pour aborder les entreprises selon une approche sectorielle. «Nous sommes intéressés par la mise en commun de données dans le cadre de groupement d’acteurs d’un même secteur, le marché français nous semble mûr pour ce type de collaboration », indique Edouard Beauvois.