Abivax étend à l’été prochain son horizon de financement

Objectif mise sur le marché d’obefazimod, traitement contre la rectocolite hémorragique modérée à sévère (RCH). Cette mission poursuivie par la société de biotechnologie Abivax nécessite du carburant. Scientifique comme financier. Pour ce dernier, la société a annoncé avoir convenu de faire le plein. Par le biais de deux opérations structurées pour un montant total maximum de 150 millions d’euros. Soit, pour 75 millions maximum, un financement auprès de Kreos Capital et Claret European Growth Capital, accompagné de l’émission de bons de souscription d’actions, et pour 75 millions maximum également un financement auprès d’un fonds géré par Heights Capital Management.

«L’obtention de ce capital supplémentaire renforce notre position financière et vient en soutien de notre priorité stratégique qui consiste à achever notre essai clinique mondial de phase 3 pour obefazimod dans le traitement de la RCH modérée à sévère», pointe Didier Blondel, directeur financier d’Abivax. Qui avance que «sur la base de nos hypothèses actuelles et des 27 millions d’euros qui seront reçus lors du tirage des premières tranches, nous estimons que notre horizon de trésorerie s’étend jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2024». Le tirage de ces premières tranches, pour 25 millions et 35 millions, était attendu, à l’annonce de l’opération le 21 août, respectivement le 22 et le 24, le montant de 27 millions évoqué par le dirigeant tenant compte du remboursement de l’endettement existant.

Ocabsa

Abivax précise que la première tranche du financement Kreos / Claret prend la forme d’Ocabsa à savoir d’obligations convertibles senior garanties auxquelles sont attachées des bons de souscription d’actions, au taux fixe annuel de 9%. Les seconde et troisième tranches d’un même montant de 25 millions d’euros sous la forme d’obligations simples senior pourront être tirées d’ici au 31 mars et au 31 juillet 2024. Le financement senior non garanti Heights de son côté comporte deux tranches, prenant la forme d’obligations convertibles senior amortissables. La seconde peut être tirée, en une ou deux fois, au cours d’une période allant de la fin du troisième mois suivant l’émission de la première et sa date anniversaire.

Abivax précise que la conversion ou l’exercice de l’ensemble des instruments dilutifs émis au titre des premières tranches (à savoir les Ocabsa Kreos / Claret, la première tranche des bons de souscription d’actions Kreos / Clare, ainsi que la première tranche des obligations convertibles Heights) résulterait en l’émission d’actions nouvelles représentant 7,3% du capital social actuel.

La société de biotechnologie souligne qu’aucun prospectus ne doit être soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers (AMF) dans le cadre du financement, pour lequel Bryan Garnier & Co a agi en tant que conseil financier unique et Dechert en tant que conseil juridique d’Abivax.