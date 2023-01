Société Générale : Slawomir Krupa choisit son directeur de cabinet

Slawomir Krupa commence à constituer sa garde rapprochée. Le futur directeur général de la Société Générale, qui succédera à Frédéric Oudéa à l’issue de l’assemblée générale du groupe le 23 mai prochain, a nommé un directeur de cabinet. Selon les informations des Echos confirmées à L’Agefi, il a choisi Ambroise Pascal, l'actuel directeur de la clientèle des particuliers de la banque de détail en France, pour occuper cette fonction stratégique. Ce dernier travaillera au service de Slawomir Krupa dès le 30 janvier prochain sur les sujets de transition managériale, indique à L’Agefi une source bien informée. Selon nos informations, c’est Frédéric Figer, actuel directeur des centres de relation clients et du dispositif relationnel de la Société Générale, qui le remplacera le 30 janvier au poste de directeur de la clientèle de particuliers de SG.

Des postes clefs à pourvoir

En recrutant dans les rangs de la banque de détail, Slawomir Krupa, qui dirige actuellement la banque de financement et d’investissement du groupe, envoie un signal fort. Le groupe a fusionné au premier janvier ses réseaux de la Société Générale et du Crédit du Nord pour lancer une nouvelle banque de détail sous la marque «SG». Ce projet structurant pour le groupe n’est pas encore finalisé puisqu’il doit faire l’objet de deux migrations informatiques en mars et en avril, ainsi que de regroupements importants d’agences impliquant des mobilités géographiques et fonctionnelles pour les salariés.

Le choix d’un nouveau directeur des ressources humaines du groupe, pour remplacer Caroline Guillaumin qui a rejoint Orange comme directrice de la communication, sera également crucial. Parmi les autres postes clefs restés vacants depuis l’automne, Slawomir Krupa devra trouver un remplaçant à Gaëlle Olivier, la directrice générale adjointe en charge des opérations (chief operating officer) du groupe qui avait annoncé en octobre dernier vouloir «relever de nouveaux défis professionnels».