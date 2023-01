Livrets A et LDDS clôturent 2022 à 510 milliards d’encours

Quelques semaines avant de voir leur taux passer de 2% à 3%, les Livrets A et Livrets développement durable et solidaire (LDDS) ont bénéficié d’une nouvelle forte collecte en fin d’année dernière. Après un gain de 1,02 milliard en novembre, ils ont récupéré 2,69 milliards d’euros en décembre portant la collecte totale depuis le début de l’année à 33,49 milliards. En ajoutant pour 6,56 milliards d’intérêts capitalisés les encours de ces deux livrets réglementés atteignent 509,7 milliards d’euros à fin 2022, en hausse de 40 milliards sur un an. Pour le Livret A seul, la collecte a atteint 27,23 milliards sur l’année pour un encours passant de 343,4 à 375,4 milliards. C'est la deuxième plus haute collecte de l'histoire du Livret A, juste après celle de 28,16 milliards de 2012. La collecte pour le Livret A et le LDDS a été positive onze mois sur douze l’an dernier, seul un léger recul de 0,82 milliard ayant été observé en octobre.