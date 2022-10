Credit Suisse devrait perdre le patron de sa banque d’investissement

Le feuilleton Credit Suisse est proche du dénouement. Alors que la banque doit annoncer une vaste revue stratégique et un plan de restructuration le 27 octobre, le directeur des activités de banque d’investissement du groupe, Christian Meissner, devrait quitter la société, a déclaré l’agence Bloomberg, tenant ses informations de sources voulant rester anonymes. Le banquier pourrait créer une société de conseil ou rejoindre une autre structure l’année prochaine, ont déclaré ces mêmes sources.

Christian Meissner était arrivé chez Credit Suisse en 2020, notamment après avoir passé une dizaine d’années chez Bank of America Merrill Lynch. Il avait pris la tête de la banque d’investissement de Credit Suisse en 2021, après le départ contraint de Brian Chin. Ce dernier avait été remercié après le scandale Archégos, jugé «inacceptable» par le directeur du groupe de l’époque Thomas Gottstein, remplacé lui aussi depuis par Ulrich Körner.

L’objectif affiché de Christian Meissner était de réorganiser la banque d’investissement du groupe pour en faire une activité à faible capital basée sur le conseil, aux côtés de celles de gestion de fortune et de banque commerciale. Il n’aura pas eu le temps de mener son projet à bien.

Secret de polichinelle

Son départ corrobore certains des scénarios envisagés par le marché selon lesquels Credit Suisse pourrait se séparer d’une grande partie de ses activités de banque d’investissement ou d’y faire entrer des investisseurs. Lundi après-midi, Bloomberg a d’ailleurs dévoilé qu’Abu Dhabi et l’Arabie saoudite avaient, chacun de leur côté, l’intention d’investir dans cette activité de la banque suisse, profitant de ses difficultés et de la décote qui en découle. Les investissements pourraient avoir lieu via les fonds de pension Mubadala pour Abu Dhabi et du Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite, mais pourraient également provenir d’autres véhicules, précise l’agence de presse.

Rien n’est encore conclu, mais les conseils de Credit Suisse sont à la manœuvre pour trouver de l’argent frais. A la fin du mois de septembre, le groupe avait confirmé que sa revue stratégique donnerait lieu à des «désinvestissements et des cessions d’actifs».

Le cumul de ces informations, allant toutes dans le sens qu’attendent les investisseurs, a fait progresser le cours de Bourse de Credit Suisse. En milieu d’après-midi, son action montait de 2,7% dans un marché des banques européennes en hausse de 1,6%.