Le chinois Ping An force HSBC à s’interroger sur son avenir en Asie

Tiraillée entre ses intérêts en Europe et en Asie, HSBC devra-t-elle choisir son camp ? La banque britannique est dans le viseur d’un de ses plus gros actionnaires, l'assureur chinois Ping An, qui détient d’après les dernières informations disponibles 8,23% de son capital. Lassé de voir la performance boursière pénalisée par les moindres revenus enregistrés sur le continent européen, Ping An pousse à la scission des activités asiatiques et leur introduction en Bourse à Hong Kong. Une idée qu’il a fait circuler dans la presse financière au cours du week-end dernier. Ces spéculations, qui ont agité les marchés, ont amené la direction de HSBC à ouvrir le débat sur l’avenir de la banque et la façon dont elle compte maximiser la valeur pour les actionnaires. L’agence Reuters rapporte qu’une réunion au sommet devrait se tenir à la mi-mai entre les cadres dirigeants de HSBC et de Ping An.

Pour le moment, aucune proposition alternative n’est sur la table. Le scénario d’une scission n’est pas neuf, mais HSBC s’y est jusqu’ici toujours refusée. Lors de son assemblée générale annuelle à Londres, son président Mark Tucker a, de nouveau, rejeté cette option, affirmant qu’il était satisfait avec la stratégie du groupe. Celle-ci vise justement à se recentrer sur les métiers et les géographies cœurs de HSBC, ce qui l’a notamment poussée à céder sa banque de détail en France et aux Etats-Unis. L’Asie est le moteur de la croissance du groupe : elle a contribué à hauteur de 65% aux profits réalisés l’an dernier par HSBC.

Ping An froissé

par le régulateur britannique

Pour Ping An, la séparation des activités asiatiques permettrait d’accroître la rentabilité, d’être plus autonome dans la prise de décision… et surtout d’échapper à la très stricte réglementation européenne. Un épisode aurait notamment mis le feu aux poudres : la décision de HSBC de ne pas distribuer de dividendes pendant la pandémie, à la demande de l’autorité de supervision britannique, la FCA (Financial Conduct Authority). Cette dernière se conformait plus largement aux recommandations de l’Autorité bancaire européenne (EBA).

Pour appuyer sa proposition de scission, Ping An citerait en exemple l’assureur britannique Prudential, qui s’est séparé en 2019 de son entité M&G, recentrée sur l’assurance-vie et la gestion d’actifs au Royaume-Uni et en Europe, avant de céder Jackson, sa filiale américaine, en janvier 2021. Tous trois vaudraient aujourd’hui 5 milliards de dollars de plus que lorsqu’ils faisaient partie d’un même groupe.

Le risque de fragiliser HSBC

Un argument qui ne tient pas pour les analystes de JPMorgan. Car la force de HSBC repose sur son réseau de banque mondiale. «La valeur de HSBC auprès des entreprises internationales repose sur sa capacité à offrir des services bancaires transfrontières, qui serait fragilisée par une scission», notent-ils. Ce scénario aurait «probablement un impact négatif sur ses deux entités globales, Global commercial banking qui contribue à 28% au revenu du groupe, et Global Banking Markets (GBM) qui contribue à hauteur de 30%», ajoutent les analystes.

Lors de la présentation des résultats trimestriels en février, le directeur général Noel Quinn a d’ailleurs rappelé que 77% des revenus de la banque reposent «sur une forme de connectivité transfrontières». C’est notamment le cas de sa division services bancaires et marchés mondiaux (GBM) dont la moitié des revenus générés en Asie proviennent, en fait, de clients anglais, européens ou américains.

JPMorgan estime ainsi «peu probable» que la direction de HSBC cède à la pression de Ping An. Une scission pourrait, en effet, lui coûter cher en termes de restructuration, sans aucune garantie en termes de retour. «Toutefois, la pression accrue des actionnaires pour maximiser la valeur pourrait conduire la banque à se pencher sur son exécution, notamment sur ses coûts, et pourrait même la conduire à céder davantage d’activités de banque de détail sur des marchés périphériques.» HSBC est encore présente au Mexique, par exemple.