Le gouvernement est favorable à l’indemnisation des cyber-rançons

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur 2022-2027 (la Lopmi) a plus que surpris les spécialistes de l’assurance cyber. Présenté en conseil des ministres le 16 mars, il vise à répondre «aux enjeux sécuritaires et territoriaux des années à venir» et à donner ...