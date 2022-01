Le taux du fonds en euros de l’Afer résiste

Cette année marque une forme de stabilité. L’Association française d’épargne et de retraire (Afer) présidée par Gérard Bekerman a annoncé un taux servi par son fonds en euros au titre de l’année 2021 à 1,70%, net de frais de gestion et avant prélèvements sociaux et fiscaux. C'est exactement le même niveau que l’année dernière. Le président de l’Afer a aussi précisé que la provision pour participation aux bénéfices (PPB) s’était renforcée cette année, à 401 millions d'euros à fin 2021 contre 269 millions l'an dernier. Lors de l’allocution précédant l’annonce de son taux, Gerard Bekerman a marqué sa satisfaction après sa première année écoulée avec son nouveau partenaire Aéma, qui a repris Aviva vie (rebaptisé Abeille assurances) à Aviva. « L’Afer a trouvé le très bon partenaire pour aller de l’avant », a-t-il insisté.

Traditionnellement, le taux de l’Afer donne une tendance pour la rémunération des fonds en euro de l’assurance vie. L’association compte plus de 750.000 adhérents pour 56 milliards d‘euros d’encours. Les unités de compte représentent 25% de cette somme.

De son côté, le Groupement associatif interprofessionnel pour l'amélioration de la retraite et de l'épargne (Gaipare) a annoncé mardi un taux de 1,8%, en légère baisse par rapport aux 1,9% de l’année précédente.

Pas de baisse marquée

Si le taux moyen 2021 pour le marché est attendu aux alentours de 1,10%, selon l’estimation du spécialiste Good Value For Money, contre 1,30% l’an passé, les premiers taux dévoilés montrent une relative stabilisation.

Certains ont même affiché des taux en hausse comme la MACSF avec 2,10%, contre 1,55% en 2020. Primonial, qui n’a pour le moment publié que la performance des fonds assurés par Oradéa Vie continue à aller de l’avant avec 2,35% pour Sécurité Target Euro (0% en 2020) et 2,10% sur Sécurité Infra Euro, stable sur un an. D’autres s’inscrivent dans la légère tendance baissière comme la GMF, la Macif, La France Mutualiste ou encore la Carac qui enregistrent des baisses comprises entre 0,05 point et 0,30 point.