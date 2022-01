Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

BNP Paribas a annoncé jeudi un renforcement de ses équipes de banque d’affaires dédiée aux PME et ETI. La banque française entend regrouper 200 banquiers du groupe et recruter une cinquantaine de personnes pour « renforcer significativement cet accompagnement et de mieux servir la croissance des...