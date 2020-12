Le Crédit Mutuel ouvre la bataille de la rémunération des fonds en euros

Tous les moyens sont bons pour soutenir les ménages. Et si cela peut avoir un effet marketing positif, c’est encore mieux. Les Assurances du Crédit Mutuel (ACM) ont annoncé qu’elles maintiendraient en 2020 les taux de leurs fonds euros servis en 2019, à savoir un rendement compris entre 1 et 1,65 % « en dépit des conditions de marché défavorables ».

Dans son communiqué, la compagnie d’assurance explique que « cette décision vient en soutien des épargnants et de leur pouvoir d’achat face à la crise du Covid-19 et à ses conséquences économiques et sociales ». L'action n’est pas neutre, puisqu’elle concerne 2,8 millions de clients et 3,9 millions de contrats, pour des encours de 87 milliards d’euros, dont 16,6% en unités de compte.

L’annonce d’ACM détonne par rapport à la situation ambiante. Certains assureurs prévoient en effet une baisse drastique des rendements des fonds en euros pour 2020. Renaud Dumora, par exemple, directeur général de BNP Paribas Cardif, déclarait devant un parterre de journalistes au mois de septembre que le recul de la rémunération de ces produits atteindra en moyenne « plusieurs dizaines de points de base ».

Ripostes à venir ?

En 2019, le rendement moyen des fonds en euros s’élevait à 1,46%, en forte baisse par rapport aux 1,83% de 2018, selon les chiffres de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Si l’assurance vie continue de décollecter depuis le mois de mars, la rémunération du fonds en euro reste un argument de poids pour les clients des assureurs. Et ce même si ces derniers veulent limiter les entrées sur ces produits.

Il est encore trop tôt pour savoir si l’annonce du Credit Mutuel sera suivie par d’autres ou si l’initiative restera isolée. Les quelques semaines qui vont suivre, jusqu’à l’annonce du taux de rémunération du fonds en euro de l’Afer qui donne généralement la tendance, seront déterminantes.