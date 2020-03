Le secteur bancaire paie son exposition au secteur pétrolier

Le plongeon des cours du pétrole et son effet possible sur la santé financière de certains producteurs constituent un facteur aggravant pour les actions des banques européennes. Lundi, les prix des actions Natixis et Crédit Agricole SA ont plongé respectivement de 17,93% et 16,86%. La Société Générale a cédé 17,65%. Les deux banques françaises sont particulièrement exposées au secteur pétrolier et donc au risque d’une hausse des provisions. Dans une étude publiée lundi, les analystes de JPMorgan soulignent que l’exposition de Natixis à fin décembre au secteur pétrole & gaz représentait 6,4% du total de l’exposition du groupe. Pour CASA, le chiffre atteint 5%, contre environ 2% chez BNP Paribas et à la Société Générale. En Europe, DNB est également exposée (4,9%).