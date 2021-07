L’accès des Français aux espèces reste fort

A l’heure où les banques centrales réfléchissent à la mise en place d’un euro numérique pour le grand public, la Banque de France n’oublie pas les billets physiques. Une étude faisant l’état des lieux de l’accès public aux espèces fin 2020 publié vendredi montre que cette accessibilité reste forte, malgré l’érosion progressive du nombre de distributeurs de billets.

Ainsi, entre fin 2019 et fin 2020, le maillage demeure quasiment inchangé sur le territoire. La Banque de France constate que plus de 99 % de la population métropolitaine âgée de 15 ans et plus réside soit dans une commune équipée d’au moins un automate ou un point d’accès privatif, soit dans une commune située à moins de dix minutes en voiture de la commune équipée la plus proche. Cette proportion reste quasiment identique à celle observée un an plus tôt.

Fermetures de distributeurs

Pourtant, le nombre de distributeurs continue de reculer. Si la France métropolitaine compte 48.710 distributeurs automatiques de billets (DAB), complétés par 25.145 points de distribution d’espèces situés dans des commerces, ce nombre a reculé de 3,2% en un an. Si cette diminution n’a que peu de conséquence sur les indicateurs d’accessibilité, c’est parce que « cette diminution est concentrée sur les villes les plus peuplées et les mieux équipées, reflétant une optimisation des installations existantes dans les zones les mieux équipées », note l’étude.

Autre point notable de l’étude, le nombre de points d’accès privatifs (points de retrait d’espèces chez les commerçants), qui avait fortement progressé (+10,1%) fin 2019 par rapport à fin 2018, est resté quasi-stable à fin 2020 (en léger replis de 1,5%).

La Fédération bancaire française (FBF) s’est félicitée de cette accessibilité aux espèces toujours forte, dans un environnement où, « de manière générale, l’utilisation des espèces par les Français a fortement diminué en 2020, en raison de la crise sanitaire notamment ». La FBF rappelle ainsi que selon le dernier Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, « les retraits effectués par les Français ont chuté de 15% en valeur à compter de mars 2020, là où l’utilisation de la carte bancaire sans contact a explosé (+86 %), avec le relèvement du plafond de 30 à 50 euros, à partir du 11 mai 2020 ».