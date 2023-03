Moonfare lève 130M$ lors de sa Serie C

La start-up de distribution de fonds de private equity Moonfare vient de terminer sa levée de fonds de série C avec un montant total de plus de 130 millions de dollars. La société allemande accueille notamment le fonds growth luxembourgeois 7 Global Capital parmi ses nouveaux actionnaires. Le tour de table a été marqué par une limitation des tickets à 15 millions de dollars en raison de la forte demande, a précisé Moonfare. L’argent collecté financera ses «objectifs de croissance». La valorisation de l’entreprise est désormais comprise entre 600 et 800 millions de dollars. Les encours intermédiés de Moonfare s'élevaient à 2,3 milliards de dollars à fin décembre 2022, soit une hausse de 60% en un an. Le nombre de clients a lui augmenté de 40% sur la période, à 3.393 personnes. Le nombre de fonds proposés sur sa plateforme est lui passé de 40 à 69. La firme a d’ailleurs ajouté deux nouvelles classes d’actifs à son offre : les titres à impact et la philanthropie.