Keys REIM distribue une unité de compte sur Iznes

Le gestionnaire immobilier Keys REIM passe un cap. Il vient de recourir à la technologie blockchain développée par Iznes pour distribuer son unité de compte immobilière, Keys Sélection Vie. Iznes, la place de marché pour les investissements en parts de fonds opérée en blockchain assure depuis 2017, la réception et la transmission des ordres des investisseurs, d’une part, et les tâches de centralisation et de tenue de compte pour le compte des sociétés de gestion, d’autre part.

Cette solution doit permettre notamment à Keys REIM de suivre en temps réel le processus de souscription et de rachat de parts de son premier véhicule ouvert au grand public. Keys Sélection Vie est d’ores et déjà référencée chez Generali Patrimoine et Suravenir.

Labellisée ISR (Investissement socialement responsable) cette unité de compte abrite un portefeuille diversifié d’actifs détenus en direct ou indirectement en zone euro (bureau, commerce, résidence gérée…).