Azimut tokenise les parts d’un fonds dette privée

La société de gestion italienne Azimut Investments a tokenisé les parts du fonds AZ RAIF I – Absolute Non-Performing Assets avec l’aide d’Allfunds Blockchain et BNP Paribas Securities Services. Il s’agit de l’une des stratégies de dette privée du groupe domiciliée au Luxembourg

L’objectif de cette nouvelle initiative est d’évaluer l’efficience de la Distributed Ledger Technology dans le traitement des transactions importantes au sein du cycle d’investissement des fonds d’investissement. Le modèle vise à « faciliter le processus de transfert de parts entre les investisseurs des fonds Azimut dans l’écosystème blockchain proposé par Allfunds Blockchain », explique un communiqué.

« La tokenisation ouvre la voie à une plus grande inclusion de ces stratégies d’actifs non cotés dans les allocations d’actifs des clients, grâce à une amélioration du profil de liquidité des investissements des fonds fermés dédiés aux marchés non cotés », commente Giorgio Medda, directeur général et responsable gestion d’actifs et fintech du groupe Azimut. « La prochaine étape sera le lancement d’un fonds avec des parts « natives » tokénisées, ce qui nous permettra de profiter à plein des avantages opérationnels de la technologie blockchain sur l’intégralité de la chaîne de valeur de notre secteur », ajoute-t-il.

