Sandrine Vincelot-Guiet : «Nous voulons qu’un gérant ISR ait une approche cohérente et qu’il soit convaincu»

Comment s’organise la sélection de fonds ISR et durables chez Vega IM ?

En 2018, nous avons créé le «club ESG Fonds» en parallèle au comité de sélection de fonds traditionnel. Cette équipe comprend huit collaborateurs, dont la mission est d’analyser les process ISR des gérants. Notre short list ISR/ESG compte 70 fonds. Si l’on regarde sous l’angle de SFDR les 240 fonds de notre short list exhaustive, 70% sont des fonds catégorisés «article 8», et 12% «article 9». Le reste correspond principalement à des stratégies de rendement absolu, des gestions actions émergentes et américaines, ainsi que des fonds obligataires.

Quels sont les éléments clés de votre analyse du processus de gestion ISR ?

Nous nous attachons en premier lieu à la philosophie de gestion du fonds, leur politique d’exclusion et leur objectif ISR. Il est important que nous comprenions ce qu’est l’investissement socialement responsable pour eux. Ensuite, nous étudions leurs outils, leur organisation de gestion et d’analyse extra-financière, l’organisation de leur conformité, et aussi la place de l’ISR dans la société de gestion dans son ensemble. Est-ce que l’usage de l’ISR est cohérent à travers les gammes de fonds? Il nous arrive de rencontrer des sociétés dont les fonds ne partagent pas la même politique d’exclusion, ce qui est difficilement défendable. Par ailleurs, les labels ne sont pas suffisants pour intégrer notre univers. Il nous est d’ailleurs arrivé de refuser des fonds labellisés. On voyait que le gérant n’était pas convaincu voire conscient qu’il gérait un fonds ISR.

Sélectionnez-vous uniquement certaines approches ISR ?

Non, notre approche est diversifiée. Nous voulons avant tout que l’approche ISR du gérant soit cohérente, ait du sens, et que le gérant soit convaincu. Nous avons déjà rencontré des gérants de fonds ISR qui n’ont même pas évoqué le sujet de l’extra-financier pendant un rendez-vous! C’est très révélateur.

Les gérants doivent-ils aussi être analystes extra-financiers ? Ou vaut-il mieux séparer ces deux fonctions ?

Ce n’est pas noir ou blanc. Evidemment, nous préférons que le gérant soit aussi un analyste extra financier. Mais parfois, cela peut poser des problèmes. Nous avons déjà rencontré des sociétés chez qui les gérants faisaient individuellement leur propre analyse extra financière, et n’avaient pas attribué les mêmes notes aux entreprises analysées. Avoir une note commune à l’ensemble des gérants est un minimum. Dans tous les cas, le profil d’un pur gérant financier n’existe plus pour longtemps. Et si l’analyste ESG n’agit que comme un filtre de présélection de titre, cela n’enrichit pas l’analyse finale du gérant.

Comment détecter le greenwashing chez un gérant ?

Ce n’est pas forcément lui qui va faire directement du greenwashing. Cela se retrouve plutôt dans la documentation des fonds. Par exemple, promettre un impact positif en lien avec les ODD [Objectifs de développement durable des Nations unies, ndlr], est-ce un vrai bilan d’impact? A mon avis non, car il faut prendre tant les impacts positifs que négatifs. Le doute peut aussi apparaitre au niveau d’une société de gestion, car chacune utilise une méthode différente pour évaluer sa durabilité. Il y a potentiellement des interprétations divergentes de ce que constitue un fonds «article 9».

Comment vous assurez-vous que les notations ESG utilisées par les fonds soient pertinentes ?

Les agences de notation ESG ont toutes des approches différentes. Il n’y a pas de corrélation entre leurs notes. Il est difficile de dire qui est mieux que l’autre. Ce serait formidable de pouvoir utiliser toutes les notes pour se faire son propre avis, mais ça coute très cher! Il faut donc analyser leur approche et faire des choix. Certaines agences promeuvent les efforts des sociétés, d’autres les résultats, ou encore le risque. Je pense qu’ils tâtonnent en ce moment avec SFDR et la taxonomie. Ça fait beaucoup de données à intégrer.

Qu’est-ce que la durabilité d’un fonds pour vous ?

La définition est très simple selon SFDR: il faut que l’activité de l’entreprise contribue à un objectif environnemental ou social, sans causer de tort à un autre objectif de ce type. A cela, il faut ajouter un bon niveau de gouvernance. Le niveau de durabilité d’un fonds est la somme de ses investissements durable. Avec la taxonomie tout est clairement défini, et nous allons obtenir les données des entreprises dès fin juin.

Comment classifiez-vous vos fonds selon la réglementation SFDR?

Nous avons catégorisé nos produits selon la réglementation SFDR en mars 2021. Ensuite nous avons mis en place un calcul de durabilité pour nos fonds article 8 SFDR. Nous avons estimé qu’il serait plus cohérent d’avoir une seule méthodologie de calcul, que ce soit pour les fonds de fonds ou les fonds qui détiennent des titres en direct. Dans nos 14 milliards d’euros d’encours, nous avons décidé d’avoir une majorité de fonds «article 8+», avec un pourcentage minimum d’investissement durable dans chacun. Nous avons sélectionné pour cela Sequantis LT, une plateforme ESG, qui permet la transparisation des fonds externes, puis qui applique notre méthodologie au ligne à ligne pour le calcul le taux de durabilité du portefeuille du fonds.

La vague de déclassification de fonds d’article 9 vers 8, et 8 vers 6, vous a-t-elle surprise ?

A vrai dire non. Je pense qu’il y a eu un certain emballement. Ces fameux articles SFDR ont été interprétés par la profession comme un nouveau label. Mais ce n’en est pas un, c’est juste du déclaratif. On se déclare en fonction de la nature du fonds et du reporting que l’on va devoir produire. Cela ne veut pas dire que le fonds est meilleur ou moins bon.

Avec l’entrée en vigueur du second niveau de SFDR, qu’allez-vous scruter pour dénicher des fonds réellement durables ?

Grâce à la transparisation de nos portefeuilles, nous pourrons calculer nous-mêmes la durabilité des fonds externes selon notre propre méthode, et comparer le résultat à celui communiqué par la société de gestion. Cela va générer des discussions, notamment sur leurs méthodes de travail, et les principes qu’ils retiennent de SFDR. Nous devrons surtout comprendre leur méthode de calcul pour évaluer la contribution d’une entreprise en portefeuille à un objectif de durabilité.

Quel est le rôle des Principle Adverse Impact («PAI», principes d’incidences négatives) dans le processus de sélection de fonds?

Nous avons retenu les 14 PAI obligatoires, dans notre méthodologie de calcul de part d’investissement durable. A ce stade, lors de l’analyse d’un fonds, nous constatons la prise en compte dans sa gestion mais nous pourrions un jour l’utiliser comme critère de sélection.