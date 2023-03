Jean-François Baralon : «Nous allons ouvrir potentiellement jusqu'à 25% du capital de Dorval AM à nos salariés»

L’AGEFI : Comment rebondit-on après une année si compliquée sur les marchés?

Jean-François Baralon: L’année 2022 a été effectivement compliquée mais plutôt favorable aux expertises de Dorval Asset Management. Notre gamme internationale ‘Dorval Global Convictions’, représentée par Sophie Chauvellier, Gustavo Horenstein et François-Xavier Chauchat et qui s’appuie sur une approche top down découlant directement du scénario central, a très bien résisté. Cette gamme représente 45% de nos encours. Après avoir souffert entre mi-2018 et 2020, notre gamme historique ‘Dorval Convictions’ et ‘Dorval Manageurs’, basée sur une gestion de type GARP et portée par Louis Bert et Stéphane Furet, profite du changement de cycle lié à la hausse des taux et depuis deux ans, retrouve sa dynamique.

Qu’avez-vous dit à vos salariés pour 2023? Le contexte reste compliqué mais la stratégie de Dorval AM repose sur quatre objectifs: singularité, authenticité, efficience, premium. Singularité car plusieurs classes d’actifs ont émergé comme le private equity et la dette privée. Il nous faut, nous gérants traditionnels, arriver à nous distinguer en respectant notre promesse de gestion. Authentiques, nous devons l’être dans nos annonces face au triptyque risque-rendement-durabilité. Tous nos fonds sont labellisés ISR et classés article 8 au sens du règlement SFDR, s’y ajoute un fonds climat également labellisé Greenfin et classé article 9. Nous constatons un resserrement des exigences réglementaires et nos clients sont de plus en plus vigilants sur l’éco-blanchiment. Cette pression réglementaire forte ainsi que l’émergence des nouvelles technologies, notamment en matière de recherche financière et extra-financière, nous poussent à rechercher davantage d’efficience. Ce sont des coûts d’investissement énormes.

Comment parvenez-vous à assumer ces coûts?

Nous réallouons nos moyens. Depuis trois ans, nous avons principalement recruté sur les fonctions de contrôle. Nous avons investi dans le domaine des données extra-financières et dans nos outils front-to-back avec des automatisations et des contrôles intégrés pour être plus efficients. A l’inverse, nous nous sommes organisés différemment et avons allégé certaines dépenses. Par exemple, Dorval AM occupait deux étages jusqu’alors. Mi-février, nous ne serons plus que sur un seul étage. Nous avons mis en place le télétravail deux jours par semaine et n’avons donc plus besoin d’avoir une telle superficie pour une équipe qui compte 25 personnes.

Est-ce compliqué de trouver des partenaires pour la digitalisation?

Ce n’est pas difficile, beaucoup d’offres existent. La gestion d’actifs n’en est qu’au début de sa phase de digitalisation. Par exemple, je crois beaucoup en l’émergence de robots pour assurer une veille de marché tant sur les données financières qu’extra-financières. Ces robots vont nous apporter des faisceaux d’indices non pas pour nous dire ce qu’il faut acheter mais bien pour attirer notre attention sur certaines parties du marché. La gestion des controverses est un exemple. Nous utilisons MSCI et Ethifinance dans ce domaine comme référence que nous enrichissons nous-mêmes. La fréquence d’actualisation des controverses reste relativement faible et un robot peut aider à identifier les controverses sur un titre du portefeuille en particulier à travers une recherche sur des mots-clés. Nous développerons des synergies avec Natixis IM. La blockchainsur la partie distribution est un autre élément de développement de la gestion d’actifs. Natixis IM est bien positionné sur cet enjeu. Nous n’avons pas encore abordé le sujet mais on peut imaginer que nos fonds fassent l’objet d’une tokenisation. Certains gros gestionnaires sont très avancés sur la digitalisation. Nous aussi, nous devons nous y mettre à notre échelle. Nous avons des perspectives de développement à l'étranger à travers des partenariats avec des tierce-partie marketeurs.

Comment s’est passée 2022 au niveau de la collecte?

Nous avons enregistré une collecte nette légèrement positive, notamment grâce à notre gamme internationale. Nous sommes confiants car en accord avec Natixis, nous avons aussi changé notre organisation commerciale. Nous avons recruté Philippe Cormon et autour de lui, une équipe commerciale, pour développer nos segments de clientèle externe donc les CGP, le wholesale mais aussi les institutionnels à travers le lancement dans les prochains jours d’un nouveau fonds long-only – Dorval Global Vision – qui s’appuiera sur l’expertise de notre gestion internationale.

Comment comptez-vous vous démarquer auprès des institutionnels ?

Avec la gamme internationale, nous sommes dans une stratégie de volume car il n’y a pas de seuil de capacité contrairement aux fonds de notre gamme historique. Nous constituons des paniers d’actions répondant à des thèmes d’investissement jugés porteurs. La profondeur d’investissement est très vaste. Notre ambition est de concurrencer des offres de type ETF, y compris au prix de l’ETF. Nous le ferons au travers de ce fonds ouvert. La difficulté du monde institutionnel, au-delà des exigences, c’est la création de produits dédiés. Nous serons ouverts aux opportunités. C’est un défi très important pour nous, car si nous sommes certes adossés à Natixis IM, nous n’avons chez Dorval AM qu’un seul fonds dédié à la gestion institutionnelle.Il s’agit donc d’un vrai enjeu pour nous!

Quid de la clientèle hors France?

Nous avons des perspectives de développement à l’étranger à travers des partenariats noués avec des tierce-partie marketeurs. Nous avons déjà un partenariat en Suisse depuis fin 2022 et allons travailler le Belux (Belgique et Luxembourg). Nous n’avons pas encore tranché entre l’Italie, où nous étions présents historiquement, et l’Europe du Nord pour un développement à plus long terme. Ce, aux côtés de Natixis IM, qui assure notre distribution sur les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Où en est la relation entre Dorval AM et NatixisIM ? Natixis IM détient 99% du capital de Dorval AM et a toujours favorisé la démarche entrepreneuriale chez ses affiliés. Or, Dorval AM est une structure entrepreneuriale créée par Stéphane Furet et Louis Bert . L’enjeu est que tous les salariés, notamment ceux qui nous ont rejoints récemment, s’inscrivent dans cette démarche. Nous avons donc décidé d’ouvrir le capital de Dorval AM potentiellement jusqu’à 25%. Ce ne sont pas des actions gratuites mais un réel investissement. Cela dépendra de la capacité financière des uns et des autres à investir dans notre structure. Natixis IM souhaite que le plus grand nombre sinon la totalité des salariés soit investi au capital à titre personnel. C’est une condition de réussite de notre démarche entrepreneuriale. Par ailleurs, vis-à-vis de Natixis IM et comme tous les affiliés, nous bénéficions d’une vraie autonomie de gestion tout en devant nous plier aux exigences de contrôle de Natixis.

Les affaires d'éco-blanchiment peuvent survenir chez n’importe quel gérant.

Quel va être votre plus gros défi vis-à-vis de SFDR? L’authenticité et le respect de la promesse est l’enjeu de la Place et donc le nôtre. Les fonds SFDR 9, comme Dorval European Climate Initiative, doivent être très spécialisés et viser à répondre à un ou plusieurs objectifs de développement durable. Notre fonds a pour objectif d’accompagner des entreprises européennes qui proposent des solutions ou services en réponse aux enjeux du changement climatique. Hors liquidités, notre objectif, c’est 100% d’investissements durables, ce que nous contrôlons quotidiennement. Dans l’attente de plus de précisions réglementaires sur cette notion, de façon transparente et précise, nous avons publié notre propre définition très détaillée sur notre site que nous renforcerons au fur et à mesure de la publication par les émetteurs de leur alignement.

Observez-vous un climat de crainte chez les gérants après les affaires d’éco-blanchiment chezDWS et Goldman Sachs?

Les affaires d’éco-blanchiment peuvent survenir chez n’importe quel gérant. Il faut des exigences qui s’appliquent à l’ensemble de la chaîne et se donner les moyens d’y répondre. Le nerf de la guerre reste la qualité de l’information que nous livrent les fournisseurs de données extra-financières, qui ont leur propre prisme et doivent être régulés, et en amont, les entreprises. Le sujet repose in fine sur la qualité et la transparence des audits réalisés chez les émetteurs. A ce titre, la fraude Wirecard est illustrative et a fait mal aux investisseurs. Ensuite, c’est la méthodologie employée. Chez Dorval AM, nous accordons au moins 50% de la note extra-financière au pilier gouvernance de l’ESG. De la qualité de la gouvernance naît la qualité de la stratégie et de son exécution mais aussi de sa sincérité. Enfin, la démarche passe par la politique d’engagement. A ce titre, nous rencontrons les émetteurs pour les solliciter et les accompagner sur l’extra-financier, notamment les petites valeurs pour l’engagement individuel et les grandes valeurs, à travers notre engagement collectif avec les principales associations de Place.