Tim Warrington: «Moins les gérants ont de barrières, mieux ils travaillent»

Comment décririez-vous Skagen à des investisseurs qui ne vous connaissent pas ?

Tim Warrington: Skagen est né il y a trente ans à Stavanger, en Norvège, pour gérer l’argent de la communauté locale, principalement celui des amis et de la famille des fondateurs. Ces racines ont une influence sur notre manière de penser et de travailler. Nous nous sentons directement et profondément responsables de l’épargne de la communauté dans laquelle nous vivons.

En termes de gestion, Skagen se définit avant tout par son approche concentrée. Nous sommes une maison de gestion active en actions, avec une philosophie d’investissement guidée par le prix des actifs et qui valorise les idées atypiques. Nous mettons en œuvre des mandats larges, autant que possible, afin de donner le maximum de liberté aux gérants. Et nous avons un historique de 30 ans d’investissement dans le monde et les marchés émergents.

Nous sommes toujours basés à Stavanger et nous gérons environ 6,5 milliards d’euros, répartis dans cinq fonds actions. 40 % de nos actifs sont l’épargne de particuliers. Nous les gérons avec une équipe de conseillers financiers qualifiés et autorisés en Norvège. Ils constituent vraiment le cœur de notre clientèle. En plus de cela, comme la plupart des boutiques, nous dépendons de la distribution pour compte de tiers à hauteur de 30 %, en Norvège et à l’étranger. Et nous avons une base de clients institutionnels, qui représente 10 % de nos actifs. Cela concerne des institutions norvégiennes et étrangères.

En 2017, Storebrand a pris le contrôle de Skagen. Quelle a été la logique de l’opération ?

La genèse de l’opération est que nous arrivions à la fin de la première génération d’actionnaires. Les fondateurs cherchaient à sortir du capital tout en pérennisant la société. Plusieurs options ont été à l’étude. Au final, les actionnaires ont accepté que Storebrand prenne le contrôle de la société fin 2017. Le point intéressant dans ce projet est que Storebrand ne nous a pas acheté avec une idée précise en tête. Nous avons défini ensemble la stratégie future de Skagen et comment nous pourrions au mieux nous insérer dans le modèle multi-boutiques que Storebrand essayait de créer. Nous sommes restés maîtres de notre destin. D’ailleurs, nous avons décidé de conserver l’autonomie de Skagen en matière d’investissements, et nous avons passé en revue les domaines où nous pouvions travailler en commun, comme la plate-forme opérationnelle ou la distribution…

Cinq ans après, je peux dire que Storebrand a été un actionnaire patient, stable et de long terme. Côté clients, je ne pense pas que cela ait changé grand-chose. Certes, nous avons dû abandonner l’actionnariat salarié, mais nous avons mis en place un plan de rémunération qui permet aux employés de garder un alignement d’intérêts avec les clients.

Comment s’est passé 2022 pour vous ?

2022 était une année exigeante pour tous les acteurs sur les marchés. Il y a eu beaucoup de volatilité et cela ne nous a pas épargnés. Il y a eu de nombreux chocs macroéconomiques et politiques: inflation, guerre en Europe… Mais nous nous souviendrons de 2022 comme l’année où nous avons commencé à voir un retour en grâce de l’investissement fondamental, au détriment de la gestion «croissance». Nous avons le sentiment que les marchés opèrent un retour à la normale. Et cette tendance nous est clairement favorable, car nous avons un fort biais «value».

Comment avez-vous vécu ces longues années difficiles pour le style value ?

Il est vrai que l’on peut assimiler notre style de gestion à de la value, mais j’essaie de ne pas être trop binaire. Nous sommes avant tout des gérants actifs. Il était très difficile de garder la foi pendant cette longue période de disgrâce. Mais il était de ma responsabilité, en tant que dirigeant, d’encourager les gérants à ne pas perdre confiance. Si vous croyez dans la value, il y aura des périodes où les vents sont contraires. C’est un peu exceptionnel que ces vents contraires aient continué pendant des dizaines d’années. Je suis plutôt heureux d’en voir la fin.

Vous avez une gamme de fonds très resserrée. Pourquoi ?

Premièrement, nous pensons que les mandats larges offrent le plus d’opportunités pour les investisseurs. Moins les gérants ont de barrières, mieux ils travaillent. Mais quand vous avez des mandats larges, vous êtes automatiquement limités dans le nombre de produits dont vous pouvez disposer, car vous risquez de vous répéter. Nous pensons aussi que les autres sociétés de gestion sont mieux placées que nous pour créer des fonds pour chaque jour de l’année. Cela ne signifie pas que nous ne nous intéressons pas au développement de produits et que notre gamme est statique. Mais comme nous investissons tous dans nos fonds, quand nous en lançons un, nous devons être convaincus que cela a du sens, sur le long terme. Vous aviez des fonds obligataires à une époque, mais ils ont été intégrés dans Storebrand… Pourquoi? Cela a été l’une des conséquences d’être racheté par Storebrand. Cela nous a donné l’occasion de passer en revue notre gamme de fonds et de la rationnaliser. Storebrand avait l’avantage de disposer de l’une des plus grandes équipes obligataires en Norvège. Cela avait du sens de leur déléguer nos fonds obligataires, vu que ces produits avaient été créés au départ pour profiter aux investisseurs directs, et compléter leur exposition actions. Vous êtes présents à l’international depuis de nombreuses années, et ce réseau est d’ailleurs utilisé par Storebrand pour vendre une partie de ses fonds. Pourquoi avoir ressenti ce besoin de sortir de Norvège? Nous avons commencé à nous internationaliser au début des années 2000. Cela était motivé par le fait que le marché norvégien était très homogène en termes de clientèle. Et en tant que gérant actif, il est important d’avoir un environnement stable pour prendre des décisions d’investissement et de ne pas subir les fluctuations des clients. Nous pensions qu’aller à l’étranger améliorerait le mix clients. Et qu’une base de clients plus large nous donnerait plus de stabilité. Nous avons progressivement élargi cette empreinte internationale, en allant dans de nouveaux pays, à chaque fois que nos produits y étaient pertinents et que nous étions sûrs de rester sur le long terme. Dans quels pays êtes-vous présents ? Nous avons des bureaux avec des équipes localesà Stockholm en Suède, à Copenhague au Danemark, à Londres au Royaume-Uni et à Francfort en Allemagne. Nous avons parallèlement une équipe basée à Stavanger qui s’occupe des autres marchés étrangers où nous n’avons pas d’équipe sur place, comme en France. Nous couvrons aussi le Benelux, la Suisse, l’Irlande et l’Islande. Et nous commençons à explorer l’Autriche et l’Ibérie. Cette activité internationale est presque exclusivement composée de clients distribution ou institutionnels. Au total, environ 42 % de nos encours sont gérés pour des clients hors Norvège.

Quelles sont les spécificités du marché norvégien de la gestion d’actifs ?

Quand on parle du marché norvégien, tout le monde pense au fonds norvégien. Mais en réalité, il n’investit pas en Norvège ! Le marché norvégien est très petit. Il représente 170 milliards d’euros. Sur ce total, 95 milliards sont investis en actions. C’est encore un marché dominé par l’exposition active. Mais le comportement récent des investisseurs montre que les flux se dirigent vers les solutions passives. Les investisseurs sont à plus de 50 % des institutionnels, tandis que 40 % sont des acteurs privés. Et seulement 7 % sont des investissements étrangers. Ces investissements étrangers ont tendance à investir dans le haut rendement, une spécificité qui tient à la structure de l’économie norvégienne, centrée sur quelques secteurs (énergie, pêche et transport maritime).

Skagen pris individuellement est le quatrième acteur pour la clientèle retail en Norvège, avec environ 10 % de ce marché. Mais c’est plutôt exceptionnel. Ce sont principalement les grands acteurs qui dominent le secteur. Surtout depuis que ce dernier s’est concentré, en réponse à l’arrivée de groupes étrangers qui ont essayé d’acquérir des acteurs locaux.

Même si le fonds souverain n’est pas véritablement un acteur du marché local de la gestion, il semble lui conférer une certaine aura ?

La Norges Bank a été très forte pour convaincre les acteurs de se regrouper et créer un centre financier grandissant. Nous profitons de cela, nous suivons aussi ses pratiques en matière d’investissement durable, nous profitons de sa voix à l’étranger… Nous sommes en contact avec le fonds norvégien et interagissons avec lui.

Comment appréhendez-vous SFDR en tant qu’acteur norvégien ?

Nous nous y sommes conformés plus tôt que certains acteurs norvégiens, en raison de notre activité internationale. Cela a été un effet secondaire positif de cette activité internationale: nous avons vu les choses venir avant les autres acteurs norvégiens. Nous intégrons des critères ESG depuis plus de dix ans et nous avons des politiques claires d’exclusion. Ce que SFDR nous a poussés à faire, c’est de documenter cela de manière plus rigoureuse qu’avant. Cela ne nous a pas conduits à changer notre manière d’investir. Nous nous concentrons surtout sur l’engagement actif.

Avez-vous des projets particuliers pour 2023 ?

Nous pourrions lancer un nouveau produit. Mais nous attendons le feu vert du régulateur pour en parler. Il s’agira d’une déclinaison d’un produit existant. A part cela, nous ne prévoyons pas de grosse opération stratégique cette année. 2023 sera surtout une année d’exécution. Vu que nous avons retrouvé une situation normale sur les marchés, nous allons nous assurer que nous avons les bons processus d’investissement pour performer !