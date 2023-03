« Le manque d’indépendance est une critique récurrente de nombreux acteurs de l’ESG »

Le focus général sur le changement climatique masque-t-il des enjeux de biodiversité plus importants ?

Matthieu Maurin : On ne peut se contenter des indicateurs climatiques. Le climat est un input de la biodiversité. Il n’est pas possible de vendre un fonds «nature» qui n’est pas bas carbone. Mais en revanche, il y a des solutions bas carbones qui sont consommatrices de terres et néfastes pour la biodiversité. Ainsi, un chercheur du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) a mentionné lors d’une conférence sur la finance responsable organisée en septembre dernier par l’IRCANTEC la nécessité d’être vigilant vis-à-vis des projets de séquestration carbone portant sur des plantations en monoculture et de prioriser l’impact sur la biodiversité sur de tels projets[1].

Y a-t-il encore un manque de données environnementales et de biodiversité?

J’entends beaucoup de choses fausses sur le sujet. Il y a en réalité trop de données. Il faut donc des fournisseurs capables d’exploiter l’océan de données non structurées existant aujourd’hui sur la chaine d’approvisionnement par exemple des entreprises afin de mener à un signal simple, comme l’exposition à un risque de soutien de la déforestation. Ensuite, on doit faire le constat d’un contraste dans les résultats disponibles. En matière d’empreinte carbone par exemple, tout le monde devrait trouver le même chiffre, mais ça n’est pas le cas. C’est une question de choix de périmètre (scope 3) qui devrait être homogène pour tous. Les sociétés ne reportent pas toujours leurs données de scope 3, souvent pour les plus gros émetteurs car elles craignent d’être tenues juridiquement responsables d’impacts en dehors de leur périmètre d’opération. L’extension impérative de la transparence sur les impacts, indispensable à la décarbonation des chaînes de valeur, passera aussi par une clarification sur ce régime de responsabilité. Critiquer le manque de données ne doit cependant pas alimenter la passivité en termes de gestion d’impact ESG. Même dans un monde idéal où toutes les sociétés publieraient leur scope 3, il y aura toujours besoin de bases de données et d’analystes tiers parce que les données sont enjolivées et pas toujours comparables. Pour faire un parallèle, les banques et les gérants d’actifs ne peuvent pas s’exonérer de leur responsabilité de retraiter les informations financières des sociétés pour analyser leurs rentabilités et leurs solvabilités. Il en sera de même pour leur impact environnemental, surtout lorsqu’il est matériel.

Les notations sont pourtant parfois très différentes entre les fournisseurs...

Les scores, c’est quelque chose de différent. Il faut bien faire attention à ce qu’ils mesurent. Est-ce de l’impact, du risque, est-on dans une comparaison dans un secteur ou dans un univers? Il serait dangereux pour le coup de chercher à unifier les scores. Il ne faut pas oublier que l’ESG demande du budget aux praticiens et des compétences pour comprendre ces scores. Par contre, je suis pour la régulation des fournisseurs de données, et notamment pour l’imposition de la transparence totale dans leurs méthodes qui devra néanmoins s’accompagner d’une régulation forte sur les risques de concentration et de pratiques anti-concurrentielles

Obliger les sociétés de gestion à fournir un reporting de durabilité avant même que les entreprises cotées ne le soient, comme le requiert l’entrée en vigueur de SFDR avant celle de CSRD, est-ce pertinent?

Je pense que l’intégration ESG dans la gestion engendre un cercle vertueux menant à l’amélioration de l’information disponible, ces deux processus se nourrissent donc réciproquement. Ainsi, nous savons que certaines grandes sociétés du CAC 40 ont interrogé les gestionnaires ayant lancé des produits thématiques biodiversité utilisant nos données. Ces sociétés sont soucieuse de davantage communiquer sur leur impact en la matière, ce qui enrichira notre signal et donc les outils à disposition des gérants. Par ailleurs, les outils que nous avons développés sont basés sur une approche scientifique. C’est le contraire d’une approche qui se contenterait de cocher des cases. Ce n’est pas un critère de qualité que d’être une grande société qui a les moyens de produire de bons rapports ESG. Car, à ce jeu-là, le rapport ESG le plus complet que je connaisse est celui de British American Tobacco… Nous sommes d’ailleurs l’un des rares fournisseurs de données à investir fortement dans la recherche. Notre équipe est constituée d’analystes environnementaux spécialisés par secteurs En parallèle, une autre équipe travaille sur la modélisation inter-secteur d’une thématique. Ces derniers ont un profil académique et se chargent de s’assurer que les biais de nos modèles sont acceptables, et d’identifier des pistes de recherche pour travailler avec nos partenaires scientifiques. Des voix critiquent aujourd’hui le risque que porterait la valorisation économique de la nature. Quelle est votre position? Nous avons commencé par travailler sur l’impact négatif, mais il faut aussi développer l’impact positif. C’est important pour les investisseurs de pouvoir mettre un chiffre sur une réalité et pouvoir ensuite communiquer sur l’impact positif de leur gestion. Mais il ne faut pas confondre néanmoins la réduction d’une pollution avec un investissement direct dans la nature, tel que le financement de la préservation d’une mangrove. Donc nous nous assurons que nos données soient correctement utilisées. Il ne faut cependant pas retirer cette responsabilité, de la gestion comme de la communication, au gérant.

Vous avez plusieurs sociétés de gestion dans votre comité de pilotage. Comment assurez-vous votre indépendance?

Ce comité de pilotage a l’objectif de choisir les priorités vis-à-vis des indicateurs d’empreinte biodiversité pour nos produits et s’assurer justement que, sur ce sujet de la communication de ce qu’est une empreinte biodiversité, il y ait une cohérence dans le reporting effectué. On a notamment étendu à l’international ce comité de pilotage pour apporter d’autres points de vue. Au-delà des quatre acteurs français qui l’ont fondé (Mirova, BNPP AM, Sycomore et Axa IM), nous avons intégré Karner Blue Capital (US), Marshall Wace (UK) et Robeco (Pays-Bas).

A travers cette exposition internationale, nous souhaitons nous assurer que les acteurs aient un langage commun quand c’est possible et souhaitable.

Prenons l’exemple de l’impact positif: qu’est-ce que c’est et qu’est-ce que ce n’est pas? Pour y répondre, nous avons adopté un langage particulier. Ainsi, nos rapports ne doivent pas dire que la réduction d’impact revient à la préservation d’un certain nombre de km² d’espace vierge. Nous disons que c’est une réduction par rapport à un benchmark d’un équivalent artificialisation. C’est très important car il faut approcher l’impact positif avec prudence afin d’éviter tout greenwashing.

C’est davantage pertinent dans la biodiversité où on peut avoir des investissements directs positifs dans la reforestation, la conservation de la terre et la restauration des mangroves. Il faut éviter toute fausse représentation, notamment au niveau de l’impact positif.

Au sein de ce comité, ces gérants nous challengent sur le niveau de clarté et de transparence de nos produits. Concrètement, on n’est pas là pour sponsoriser leur gestion. Si Axa IM ou d’autres utilisent nos données, nous sommes fiers de cette reconnaissance, mais sommes uniquement référencés comme source des données, nous ne participons à aucun processus opérationnel.

Nous sommes très attachés à cette indépendance lors de notre travail. Le manque d’indépendance est une critique récurrente de nombreux acteurs de l’ESG venant du conseil ou du rating. Iceberg Data Lab a fait le choix de ne pas travailler pour les émetteurs, ce qui garantit notre indépendance vis-à-vis des sociétés sur lesquelles nous travaillons. De plus, nous fournissons des analyses et des données indépendantes à nos clients et ne leur demandons pas de comptes sur leur utilisation. En revanche, nous excluons de vendre nos données pour servir une stratégie de Vice Funds. Nous sommes un tiers partie indépendant mais responsable.

Quelle est votre stratégie de développement pour les mois à venir?

Nous venons tout juste d’ouvrir un bureau en Allemagne et un autre au Royaume-Uni. Nous avons déjà recruté une commerciale senior pour le second, et allons étendre l’équipe commerciale sur place. Nous voulons des entités dans les différents hubs financiers pour être plus proches de nos prospects et de nos clients. Les équipe de Recherche et Tech resteront à Paris.

Allez-vous continuer à lever des fonds?

Nous sommes pour le moment à l’aise. Notre but est de créer le champion européen de la data ESG. C’est une industrie oligopolistique et capitalistique. Nous nous donnerons les moyens de franchir les étapes successives nécessaires en temps voulu. Mais nous avons déjà fait une première levée avec des partenaires qui partagent notre vision stratégique et ont les moyens de nous accompagner dans la durée. [1] https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/finance-responsable-lircantec-ouvre-le-debat