Marc Renaud: «La cession de Mandarine se fait sur les standards de place»

Comment êtes-vous arrivé à la décision de vendre Mandarine ?

Depuis quelques temps déjà, j’avais laissé entrevoir que je ne comptais pas mourir sur les marchés et que j’étais à l’écoute d’offres éventuelles pour faire évoluer la structure capitalistique de Mandarine. De façon informelle, je recevais une ou deux marques d’intérêt par an. Mais c’est seulement l’an dernier que nous avons décidé, avec mon associé Rémi Leservoisier, de rentrer dans une procédure organisée de cession du capital. Nous avons fait appel à une banque d’affaires, reçu quelques marques d’intérêt pour enfin terminer avec cette négociation exclusive avec LFPI. Il nous faut désormais l’agrément de l’AMF.

Pourquoi ce choix de LFPI ?

D’abord, parce que les conditions de prix nous satisfaisaient. Quand je dis «nous», il s’agit aussi, bien évidemment, des salariés de Mandarine puisque les deux tiers d’entre eux sont actionnaires. Ensuite, le caractère entrepreneurial de la société et la complémentarité de nos activités faisaient que ce candidat avait un profil plus séduisant que d’autres. Il était très important que la notion entrepreneuriale soit conservée. Rejoindre une grosse structure qui n’aurait pas permis aux salariés de continuer à être des actionnaires, cela leur aurait beaucoup moins plu !

Vous allez tout de même assurer la transition ?

Oui, LFPI m’a demandé de les accompagner dans cette opération et je le ferai volontiers, je ne suis pas pressé. D’une façon assez classique, on m’a demandé de rester deux ans. Cela me permettra d’expliquer aux parties prenantes pourquoi ce sera aussi bien qu’avant et laisser la gestion à d’autres au bon moment. Quant à Rémi, il reste aussi quelques temps pour gérer des éléments opérationnels comme par exemple le juridique, les transferts de Sicav, les ressources humaines, etc. Il est probable que cela ne lui prendra pas deux ans. Et comme moi, il arrêtera de s’occuper du plan de développement de l’entreprise, un travail qui reviendra au nouvel actionnaire.

Comment est organisé le capital de Mandarine aujourd’hui ?

Une holding de l’équipe contrôle 66% du capital, dont je suis majoritaire, le reste du capital est entre les mains des salariés. En dehors de la holding, les autres actionnaires sont Financière Dassault (9%), La Banque postale AM (12%) et Arkéa IS (13%).

Que va-t-il se passer avec les autres actionnaires ?

C’est très simple. Nous avions entre nous un pacte d’actionnaires stipulant que si je décidais moi de vendre mes parts, les mêmes conditions seraient offertes à tous les actionnaires. Ils connaissent ces conditions, à eux de dire ce qu’ils sont prêts à faire. Le sens de l’histoire est que LFPI veut prendre le contrôle de Mandarine et a les moyens d’acquérir 100% du capital.

Quel sera l’agenda de leur décision ?

Je ne l’ai pas en tête, mais cela ne va pas traîner. Certains des actionnaires ont besoin d’en référer formellement à leur conseil d’administration, mais cela devrait aller assez vite. Arkéa IS vous avait confié 850 millions d’euros en gestion.

Comment se passera la transition pour les fonds ?

La nouvelle équipe de direction d’Arkéa IS a dit qu’elle souhaitait rapatrier la gestion actions. Nous avons aussi vu l’annonce du recrutement de gérants actions chez Schelcher (une filiale d’Arkéa IS, ndlr). Cela correspond à une nouvelle stratégie de leur part. Nous en avons été parfaitement avertis pendant le processus de cession, cela ferait partie de la suite. Par contre, il ne s’agit pas de 850 millions. Cette somme était celle qu’ils nous avaient confiés en arrivant, mais elle a baissé. Comme beaucoup de réseaux, Arkéa IS n’a pas proposé de fonds actions à ses clients ces dernières années, donc les encours se sont effrités. Mais ce n’est pas à moi de donner le chiffre exact (en avril dernier Arkéa IS a évoqué le montant de 600 millions d’euros, ndlr). Quoi qu’il en soit, la transition se fera en douceur pour ne pas brusquer les choses ou risquer des ratios d’emprise dans les fonds. En outre, les sommes concernées devraient être compensées commercialement.

Quels sont les détails financiers de la transaction ?

L’opération se fait sur les mêmes multiples de transaction d’Ebitda que ceux constatés sur le marché dernièrement. La cession de Mandarine se fait sur les standards de place. Je peux vous dire que Mandarine est une société tout à fait rentable et sortira un très bon résultat pour 2022.

A ce propos, comment s’est comportée l’activité en 2022 ?

Nous faisons partie des rares sociétés de gestion à avoir collecté l’an dernier, avec presque 200 millions d’euros de collecte nette. Cette collecte s’est faite essentiellement sur notre fonds climat Mandarine Global Transition, qui a eu un succès incroyable depuis son lancement il y a trois ans. Nous avons aussi un peu collecté en gestion value sur le fonds que je gère et aussi sur notre fonds Mandarine Europe Microcap. Comme tout le monde sur la place, nous avons eu un peu de décollecte sur les fonds small cap et français. Nous avons terminé l’année 2022 avec quasiment le même niveau d’actifs qu’au début de l’année.

Quel regard portez-vous sur la consolidation des boutiques de gestion ces dernières années ?

Il y a beaucoup de problématique de successions. De nombreuses cessions sont liées à un phénomène générationnel comme pour moi. Ensuite, faire une société de gestion indépendante aujourd’hui est beaucoup plus compliqué. Avant, avec 700 millions d’euros on était largement rentable. Ce n’est plus le cas aujourd’hui car il faut embaucher plus de personnes pour respecter la réglementation correctement. Sans compter aussi le coût de la data qui a explosé. La transparence sur les fees aussi pourrait faire baisser les marges de nombreux acteurs. Enfin, c’est beaucoup plus difficile qu’il y a vingt ans de trouver du seed money qui est le nerf de la guerre, car les institutionnels sont eux-mêmes plus contraints par la réglementation. On voit donc bien un phénomène de concentration pour atteindre une taille critique. Mais, une fois que l’on a fait ce constat, nous restons quand même un métier dans lequel il n’y a pas besoin de fonds propres et où on trouve des gens innovants. Je ne dirai absolument pas à quelqu’un qui veut se lancer de ne pas le faire, car je trouve ce métier passionnant. C’est peut-être plus compliqué qu’avant, mais ça exige juste d’être meilleur.

Et que comptez-vous faire une fois que vous serez parti ?

J’arrêterai de travailler... Mais avant, je vais quand même essayer de profiter dans les deux ans à venir de mes réseaux pour faire quelque chose que je fais déjà un peu comme le financement de start-up, être une sorte de «business angel» dans un premier temps. Après, je viens d’avoir 64 ans et je suis comme tout le monde, je souhaite faire davantage de randonnées, de voyages…