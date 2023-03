Thomas Van Cauwelaert: « Il faut voir comment nous pouvons tirer encore davantage d’'intelligence’ de la donnée qui nous est fournie »

NewsManagers: Clearwater Analytics s’apprête à acquérir Jump Technology, un éditeur de logiciels pour la gestion d’actifs. Que va-t-il vous apporter?

Thomas Van Cauwelaert: Clearwater Analytics évolue historiquement dans le monde du post-trade et du middle/back-office. Avec les équipes de Jump Technology, nous pourrons désormais proposer la partie front office. L’idée est de compléter notre offre et de proposer au marché une solution front-to-back en mode service. Sur le plan technologique, Jump nous apporte des briques sur lesquelles nous souhaitons nous développer comme le contrôle de la valeur nette d’inventaire. Ils vont par ailleurs muscler nos compétences en termes de performances et de risque. L’acquisition bénéficie aussi à Jump, qui est un acteur reconnu en France, puisqu’ils vont pouvoir exporter leur solution dans le monde entier.

La consolidation est forte dans le secteur des services aux gestionnaires d’actifs. Quelle sera la prochaine étape ?

Nos clients ont besoin de toujours plus de services. Ils veulent que la technologie leur soit livrée comme un produit fini, qu’elle couvre toutes les classes d’actifs et l’ensemble de la chaîne de valeur. De la comptabilité au front office. Il faut voir comment nous pouvons tirer encore davantage d’«intelligence» de la donnée qui nous est fournie. Quelles discussions avez-vous actuellement avec les gérants d’actifs sur le reporting? On ne peut pas parler de reporting sans parler de data. Clearwater Analytics propose une solution de gestion des données. On agrège, on nettoie, on livre les données. Il y a toujours un arbitrage à faire entre ce que l’on peut industrialiser et ce que l’on peut faire sur mesure en termes de gestion de données. Notre offre est bâtie sur un système d’interfaces de programmation d’application multiples (multi API) et le client peut choisir le niveau de service qu’il souhaite. La transparence demandée aux gérants est toujours plus importante donc nous essayons de donner les points de données les plus fiables et les plus ad hoc possibles.

Quelles sont les demandes les plus fréquentes de la part des gérants d’actifs? Où placent-ils le curseur?

Leurs besoins principaux tournent autour de l’agrégation de la donnée financière et extra-financière, la capacité à la projeter sur différents canaux, digitaux et statiques, et, pour l’ensemble, de pouvoir profiter d’un entrepôt de données avec un modèle ad hoc.

Combien de sources de données agrégez-vous dans vos solutions actuellement et quel regard portez-vous sur l’évolution du marché des fournisseurs de donnée stoujours plus nombreux ?

En termes de données de marchés, le nombre est de plus de 50. Nous enrichissons continuellement le nombre de fournisseurs au gré des besoins de nos clients, notamment récemment sur les fournisseurs ESG.

Un processus de réconciliation fiable ne veut pas pour autant dire que celui-ci sera efficace.



Quels sont les défis majeurs dans la réconciliation de données/positions?

La réconciliation ne peut s’effectuer que lorsque l’étape antérieure de collecte et d’agrégation des différentes sources de données est maitrisée. Une fois cette première étape stabilisée, trois défis majeurs devront être relevés afin d’opérer avec succès la réconciliation des données: la fiabilité, l’efficacité/rapidité et l’opérationnel. Sur la plan de la fiabilité, je dirais que les acteurs du buy-side, qu’ils soient sociétés de gestion ou assureurs, font face à un grand nombre de données brutes à réconcilier. Dans ce contexte, les outils traditionnels ou développés en interne sur des fondations Excel souffrent de limites tant en termes de capacités d’ingestion qu’en termes de capacités d’automatisation.

Concernant l’efficacité et la rapidité, un processus de réconciliation fiable ne veut pas pour autant dire que celui-ci sera efficace. Les acteurs du buy-side ont besoin de voir quotidiennement l’état de leur portefeuille réconcilié afin de prendre des décisions éclairées. L’efficacité passe par la mise en place de processus automatisés et standardisés capables d’évoluer en fonction des décisions d’investissements (nouveaux portefeuilles, nouvelles classes d’actifs).

Enfin, au niveau opérationnel, une des principales problématiques à laquelle se heurte l’industrie est celle de la rétention des talents. Les tâches liées au processus de réconciliation ont trop souvent été assimilées à des actions redondantes et sans valeur ajoutée provoquant de la lassitude et in-fine un désintérêt des équipes. La mise en place d’une solution performante dans ce domaine est clé afin de recentrer l’activité des équipes sur du contrôle et de l’analyse qui sont des tâches à haute valeur ajoutée. Une réconciliation fiable et efficace garantit une donnée propre et prête à l’emploi. Encore faut-il à présent se donner les moyens de l’utiliser à bon escient à travers un système de reporting lisible et fonctionnel.

Sur l’extra-financier, il nous faut gérer l’entre-deux.

Où en est-on sur la collecte de données et le reporting sur les classes d’actifs privées?

C’est le gros sujet mais c’est l’avenir. Nous avons beaucoup investi sur des technologies de machine learning et d’intelligence artificielle pour scanner des documents réglementaires tels que des factsheets et des documents d’engagement. Par le biais de ces technologies, nous pouvons recréer des positions pour le reporting. L’extra-financier est un autre sujet à la fois d’attentes et d’interrogations. Comment structurer ce qui n’est pas structuré?

Faut-il davantage de standardisation sur l’extra-financier?

Tout le monde attend des normes mais on voit qu’elles commencent à émerger. Il y a une volonté de mettre en œuvre des indicateurs fiables et pouvant être audités. Il nous faut gérer l’entre-deux, être agile et surtout continuer de faire des économies à nos clients. Les réglementations européennes entrées en vigueur et celles à venir sont des sujets qui nous occupent beaucoup et qui vont dans le bon sens. Elles sont sources de potentiels avantages concurrentiels entre différents opérateurs.

L’année étant difficile pour la gestion d’actifs, vos clients négocient-ils les coûts de vos services à la baisse?

Des solutions pay as you go comme la nôtre sont plutôt bien perçues en termes d’équipes, de retour sur investissement, de mutualisation de coûts. Il faut aussi se montrer innovant dans le mode de commercialisation dans les moments très volatils comme celui que nous vivons et permettre aux clients de «variabiliser» les choses.

Le reporting en temps réel semble être l’une des tendances à venir dans les marchés. Cela vous semble-t-il faisable?

La technologie le permet car nous sommes de moins en moins dans un monde de silos. La digitalisation est également à l’œuvre, nous sommes prêts!