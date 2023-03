Claire Martinetto veut insuffler une nouvelle dynamique chez Ecofi

Claire Martinetto aime construire - aussi bien ses meubles que les projets professionnels . C’est l’une des raisons qui l’a poussée à quitter Natixis Investment Managers Solutions pour rejoindre Ecofi . Et c’est cet appétit qui a constitué le fil rouge de sa carrière. «De façon opportuniste, sans aucun calcul, je me suis souvent voire toujours retrouvée devant des pages blanches, ou à moitié blanches. Et c’est quelque chose qui me plait», analyse-t-elle. La finance a été un pur hasard. «J’ai l’habitude de dire que je suis tombée dans l’AM complètement par hasard. Je suis une matheuse qui a atterri là à l’insu de son plein grès... Et qui a aimé ça!», résume-t-elle. Du rêve d’astronaute à la finance Plus jeune, Claire Martinetto se rêvait astronaute.«Il fallait entrer à l’école de l’air et devenir pilote de chasse. Or, à l’époque, il n’y avait pas de femme. Cela m’a donc semblé impossible.», raconte-t-elle. Elle n’en conçoit aucun regret. «Quand je vois à quel point il a été difficile pour moi de voyager et de laisser mes enfants dans mes précédents postes, je pense que partir six mois dans l’espace aurait été compliqué!», avoue-t-elle. Férue de mathématiques, Claire Martinetto se retrouve sur les bancs d’une prépa math sup et spé. Mais les écoles d’ingénieurs ne l’attirent pas. Elle passe donc un concours parallèle qui lui permet d’intégrer une école de commerce. Ce sera à Sophia-Antipolis, à proximité de sa ville natale de Grasse. Ensuite, elle passe un DEA (diplôme d’études approfondies orienté recherche, aujourd’hui Master 2), puis un doctorat. Elle se lance dans une thèse sur la modélisation des risques de crédit, qu’elle choisit de faire en entreprise, au CCF, à Paris. C’est ainsi qu’elle découvre la finance de marché et l’asset management. Puis elle rejoint la filiale du CCF, Be Partner, devenue par la suite HSBC Multimanagers, en 2000. «A l’époque, je ne savais même pas ce qu’était une tracking error», confie-t-elle. Dénicher les futures boutiques de gestion de Natixis IM Claire Martinetto passe trois ans chez HSBC Multimanagers. Puis elle se fait «chasser» par CDC Ixis AM, pour être numéro deux de l’équipe de risk management qui était en train de se monter. Elle en prend la direction deux ans plus tard. Après la fusion avec l’ex-Natexis, elle y reste encore un an et demi. En 2008, la jeune femme rejoint Natixis Global AM, devenu par la suite Natixis Investment Managers (NIM). Elle y est chargée de monter l’activité de seed money. Cette discrète équipe analysait les nouvelles expertises des affiliés en amont de leurs lancements et les sociétés que le groupe souhaitait acquérir. Elle a donc contribué aux acquisitions de DNCA, H2O Asset Management, Investors Mutual Ltd en Australie, WCM Investment Managers aux Etats-Unis, ou encore Ossiam…! «J’y ai vécu dix années passionnantes. Je participais à l’amorçage de toutes les innovations, les nouvelles stratégies et les nouvelles acquisitions », raconte-t-elle. Cette période est riche et intense. Le métier la passionne, mais Claire Martinetto commence à tourner en rond. «J’ai toujours eu une tendance à m’ennuyer assez vite et à aimer le challenge», glisse-t-elle. Elle fait part de son souhait d’évoluer à sa hiérarchie. En 2017, une nouvelle opportunité se présente: le projet de création d’une plate-forme de solutions au niveau de NIM permettant d’articuler l’ensemble des expertises du modèle multi-affiliés du groupe. «L’idée était de mettre en commun toutes les compétences en matière d’analyse de portefeuilles, d’allocation d’actifs, de gestion multi-actifs, et de structuration, au sein d’un même département, au niveau de NIM », détaille-t-elle. Une fois encore, Claire Martinetto part de zéro, et gère l’organisation et la transformation. «Nous avons rassemblé trois équipes qui venaient de géographies différentes. Nous nous sommes attelés à créer une culture et une histoire communes. Au final, ce pôle représentait 90 personnes dans plusieurs pays et gérait 65 milliards d’actifs », relate-t-elle. Claire Martinetto en prend la direction en octobre 2020. Au total, elle y passe cinq ans. «C’était une aventure géniale, humaine,qui m’a beaucoup appris sur moi, sur ma capacité en tant que leader, sur ma capacité à créer, embarquer les gens, sur l’énergie que j’avais. Je ne l’avais pas forcément mesuré avant», révèle-t-elle. Claire Martinetto avait déjà géré des équipes, mais plus modestes, et qu’elle avait elle-même constituées. « Dans ce cas présent, j’ai récupéré des personnes que je n’avais pas choisies. Il a fallu composer avec ces personnes et réveiller les énergies», souligne-t-elle. «Comme d’habitude, une fois que ça tournait, j’ai commencé à avoir des fourmis». C’est à ce moment qu’elle est approchée par Ecofi, aussi membre du groupe BPCE. Un alignement avec les valeurs d’Ecofi Outre l’attrait de la nouveauté, Claire Martinetto a été séduite par le fait d’avoir un poste où elle serait totalement aux manettes, en accord avec la stratégie de son actionnaire le Crédit Coopératif. «J’avais envie d’avoir plus d’impact sur les orientations stratégiques et d’être celle qui prenait les décisions in fine», dit-elle. La taille humaine d’Ecofi était un autre moteur. La société compte une soixantaine de collaborateurs«Je cherchais des endroits où je pouvais connaître tout le monde et où il y avait une vraie aventure humaine à créer». L’ancrage responsable d’Ecofi a achevé de la convaincre. «Ecofi est une belle marque rattachée à des valeurs qui me sont assez chères. C’était une opportunité de faire ce métier avec un alignement plus clair avec mes valeurs», affirme-t-elle. Ce nouveau poste offre aussi à Claire Martinetto un éventail de nouveaux défis, ce qui n’est pas sans lui déplaire. «C’est la première fois que j’ai toute la chaîne de valeur sous ma responsabilité» et pas seulement un morceau d’activité. «C’est un premier défi, de bien comprendre et de rentrer dans les rôles et missions de chacun». Et Claire Martinetto prend cela très à cœur. «Je fais partie de l’école des leaders qui pensent qu’on ne peut pas avoir de légitimité si on ne comprend pas ce qui se passe», déclare-t-elle. Autre défi: relancer la marque. «Ecofi a une très bonne image. C’est une société de conviction, de pionnier dans l’ISR, le solidaire, de rigueur… Mais vu de l’extérieur, Ecofi était plutôt en train de stagner que de se développer», constate-t-elle. «Mon défi est de réamorcer la pompe, de redynamiser l’entreprise, avec toutes les énergies qui existent dedans», poursuit-elle. Bref, construire une nouvelle dynamique ! Une passion pour le management Une mission dans les cordes de Claire Martinetto, qui reconnaît volontiers «adorer le management». Un management qu’elle veut humain.«J’aime m’occuper des gens, détecter des talents, développer ces talents. J’aime aussi optimiser et aligner les capacités des personnes avec leurs fonctions, pour les remettre sur la bonne route», détaille-t-elle. Pour elle, un bon manager doit avoir une vision, du drive et des compétences. Et c’est quelqu’un «qui doit mettre en avant ses équipes et les protéger». Si elle excelle dans ce rôle de «bouclier», Claire Martinetto avoue avoir plus de mal à se protéger elle-même. «C’est le grand problème de ma vie!» confie-t-elle. Très investie dans son travail, Claire Martinetto l’est aussi dans sa vie familiale, auprès de ses trois adolescents. «J’ai toujours été une maman très présente», dit-elle. «Mon emploi du temps m’appartient difficilement entre ma vie personnelle et professionnelle. J’ai besoin de m’isoler de temps en temps», admet-elle. Des photos et de la boxe Pour s’évader, Claire Martinetto a plusieurs techniques. Elle fait du piano, lit, jardine. Elle adore partir seule ses écouteurs vissés sur les oreilles et prendre des photos. «Je fais beaucoup de photos avec un reflex semi pro ». Elle photographie tout. Des paysages, des inconnus, sa famille… Avec toutes ces photos, elle met un point d’honneur à composer des albums. Son meilleur exutoire reste le sport - quand elle n’est pas blessée! Le vélo est celui qu’elle peut pratiquer le plus souvent, mais elle s’adonne aussi à la boxe française, au monopalme ou au tennis. Le bricolage est aussi un moyen pour Claire Martinetto de s’extraire de sa vie trépidante. Elle adore monter ses meubles elle-même. Plus surprenant, elle a installé elle-même l’électricité dans sa première maison. «Il n’y a rien de mieux pour se vider la tête!».