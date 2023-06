Antoine Bourguignon (SGP) : « Après les prouesses techniques vient le temps de la ville »

La Société du Grand Paris, c’est aussi un patrimoine immobilier. Quel est son périmètre ?

Antoine Bourguignon : La première phrase de la loi de 2010 qui a créé la Société du Grand Paris (SGP) édicte que le Grand Paris Express (GPE) est avant toute chose un projet urbain, un outil d’amélioration de la qualité de vie des habitants d’Ile-de-France grâce à un réseau de transports absolument incroyable. Après le temps du génie civil et des prouesses techniques majeures, tels les 75 km de la ligne 15 de métro automatique, est venu le temps de la ville.

Les quartiers des 68 nouvelles gares, dans un rayon de 800 mètres autour d’elles, représentent un potentiel de transformation urbaine de 140 km², c’est-à-dire une fois et demie la taille de Paris. La SGP a acquis 2,8 millions de m2 pour les besoins du tracé du GPE : les 68 gares, les 170 ouvrages de services, les zones de stockages, etc. Au total, nous avons acheté 256 sites et après la fin des chantiers, nous avons identifié qu’une centaine d’entre eux pourront accueillir un développement urbain dont 30 verront se développer des projets immobiliers en surplomb de nos infrastructures de transport (au-dessus des gares). Nous estimons ce potentiel constructible total à 1 million de m2 de surface de plancher.

Quels actifs sortiront de terre et à quelle échéance ?

L’ambition de la SGP s’inscrit dans le développement majoritaire de logements en lien avec la politique publique nationale. Notre programmation estimée à ce jour s’articule autour de 60 % de logements et 40 % de locaux d’activités tertiaires. Cependant, notre stratégie générale sera adaptée en concertation avec les élus locaux et les services de l'État. Pour l’heure, le projet le plus avancé est celui qui s’érigera en surplomb de la gare Issy RER. Le projet a été attribué à Icade qui construira une centaine de logements, dont 27 logements sociaux. Il s’agit du premier permis de construire déposé. Les logements pourraient être livrés à horizon 2028. Autre projet assez avancé, celui situé de la ZAC de Thiais-Orly SENIA, le long de la ligne 14 Sud, piloté par l’EPA ORSA. Deux consultations sont en cours et concernent un projet mixte de tertiaires et de logements.

La SGP produira 8 à 10.000 logements lors d’un programme qui se déroulera sur 10 ans. Parmi les actifs d’habitation, 30 % de notre programmation immobilière de logements concernent du logement abordable, dont 20 % de logement social.

Un seuil inférieur à la loi SRU (Solidarité et renouvellement urbain) qui impose 25 % logements sociaux…

Il s’agit d’une moyenne. Quarante-deux de nos gares s’interceptent avec un quartier prioritaire de la ville. Nous intervenons dans des quartiers parfois fortement dotés en logements sociaux. Le GPE réécrit les transports en Ile-de-France pour redonner un accès facilité à des habitants qui en sont éloignés. Nous allons donc réintroduire une mixité avec d’autres outils, et nous serons vigilants sur les prix de vente de ces projets.

Quelles sont les modalités d’intervention de la SGP pour participer au développement des quartiers de gares ?

Historiquement, la Société du Grand Paris menait des consultations au terme desquelles elle s’engageait à céder les droits à construire de terrains à des promoteurs. Une dizaine de fonciers ont ainsi été attribués : la réalisation du projet immobilier en surplomb de la gare de Créteil l’Echat à Nexity ou encore celui d’Issy RER à Icade.

Mais en 2021, nous avons pris une orientation stratégique différente. Nous avons estimé le potentiel constructible sur les fonciers acquis par la SGP pour la réalisation du GPE et conçu un référentiel environnemental et sociétal, publié en mai 2022, pour encadrer le développement de ce programme. Parmi les objectifs définis : l’intégration de la biodiversité comme composante urbaine, la réduction de l’empreinte carbone et l’économie des ressources (70 % de projets réalisés à partir de matériaux biosourcés et 25 % d’émissions carbone inférieures à la stratégie bas carbone nationale, la RE2020).

Autre initiative, une filiale a été créée pour participer aux projets en association avec les promoteurs : la Société du Grand Paris Immobilier.

Comment seront désormais attribués ces projets ?

Une méthode a été établie pour rendre les consultations promoteurs plus frugales et rapides. Nous utiliserons notamment l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) du référencement des promoteurs de Grand Paris Aménagement pour, lors d’une consultation sur invitation, désigner dans un premier temps un promoteur lauréat avec qui nous nous associerons, et avec qui nous désignerons ensemble la maîtrise d’œuvre du projet au terme d’une consultation là aussi sur invitation. Nous avons à cet effet réalisé un référencement des architectes, urbanistes et paysagistes intéressés par le développement urbain des quartiers de gare, auquel 518 agences ont répondu.