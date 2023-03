Mirova veut se renforcer aux Etats-Unis

Mirova, société de gestion affiliée de Natixis IM, a annoncé ce 30 mars la promotion de Zineb Bennani au poste de directrice générale de Mirova US et directrice du développement commercial international. Elle était jusqu'à présent directrice des opérations et du développement.

La société indique dans un communiqué que «le développement international de Mirova est au cœur de sa stratégie pour la prochaine décennie». Elle dit considérer le marché américain comme «essentiel» pour la croissance des encours des stratégies globales cotées, l’impact positif et les actifs réels (infrastructures de transition énergétique et capital naturel).

Ainsi, Natixis Investment Managers «soutiendra la prochaine phase de croissance des opérations américaines de Mirova» et l’ »amélioration de l’expérience clients».

La filiale américaine, ouverte en 2017, compte 8,4 milliards de dollars d’encours en gestion actions durables.

L’actuel directeur général par intérim de Mirova US, Ritesh Shah, deviendra directeur du développement corporate de Mirova, en charge des futurs développements corporate de l’entreprise. Ils seront tous les deux rattachés à Guillaume Abel, directeur général adjoint de Mirova.

Zineb Bennani travaille dans le groupe Natixis depuis 17 ans. Auparavant, elle a occupé les fonctions de directrice adjointe des investissements et gestionnaire de portefeuille d’actions, de responsable de la recherche et de l’engagement en matière de gouvernance, ainsi que d’autres responsabilités dans les domaines de l’investissement, de la recherche et de la relation clients.