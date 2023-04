La cybersécurité, une nouvelle priorité pour la gestion d’actifs

L’Autorité des marchés financiers (AMF) n’aura pas maintenu le suspense. Après des campagnes de contrôles Spot menées en 2019 et 2020 sur la cybersécurité et la publication de synthèses de ces contrôles pour les deux campagnes, l’année 2023 sera marquée par une nouvelle vague de surveillance. Il faut dire que les attaques informatiques se sont multipliées et les méthodes utilisées sont de plus en plus sophistiquées.

Le récent rapport d’activité de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a pointé une forte augmentation des attaques en 2021 (128 %) alors que 2020 présentait déjà une progression de 24 % des notifications de violation de données personnelles ayant pour origine un acte externe malveillant (piratage, ransomware, vol d’un support physique ou arnaque aux faux supports techniques).

La sécurité informatique est devenue un enjeu majeur dans tous les secteurs d’activité, et plus particulièrement l’industrie de la gestion d’actifs, spécialement exposée aux cybermenaces et attaques malveillantes en raison de l’interconnexion entre les différentes structures, les échanges d’informations, les transferts de données et la complexité des applications et systèmes.

Dans un tel contexte, la cybersécurité suscite de plus en plus l’intérêt des régulateurs. Au niveau européen, Bruxelles a publié, le 24 septembre 2020, le projet de règlement Dora (Digital Operational Resilience Act) sur la résilience opérationnelle numérique, accompagné d’un projet de directive. Le 10 novembre 2022, le Parlement européen a adopté ce règlement. Celui-ci a pour objet d’harmoniser et de renforcer les règles en matière de gestion des risques liés aux nouvelles technologies pesant sur les entités financières de l’Union européenne.

Pression réglementaire

Son objectif est d’améliorer la résilience opérationnelle informatique des acteurs des services financiers en mettant en place un cadre de gouvernance et de contrôle interne spécifiques. Les principaux piliers de ce règlement sont la gestion des risques informatiques, la déclaration des incidents majeurs liés aux technologies, les tests de résilience opérationnelle, la gestion des risques de tiers et supervision des prestataires de services critiques, ainsi que les pouvoirs de contrôle et de sanction des autorités de régulation financière.

Le régulateur européen, l’Esma, a également publié des guidelines sur les prestataires en service de cloud, et l’AMF a mis en place un nouveau reporting début 2023 portant sur la sous-traitance à des prestataires de services en nuage. La pression réglementaire devient en conséquence de plus en plus forte et le sujet ne peut pas être pris à la légère. Il nécessite une organisation pérenne, en matière à la fois de gouvernance et d’organisation (responsabilités, indépendance, reporting, sensibilisation des équipes), un cadre défini de gestion des risques cyber (stratégies, politiques, procédures, classifications, procédures de sauvegarde), un système de protection, de prévention et de détection solide et adapté. Les sociétés de gestion doivent aussi se doter des moyens pour traiter les incidents (réponse et rétablissement) et mettre en place des tests afin de contrôler la robustesse du dispositif.

La gestion des risques de cybersécurité n’est d’ailleurs pas uniquement le nouveau cheval de bataille des régulateurs. Comme eux, les investisseurs veulent non seulement une meilleure divulgation des incidents, mais aussi que les sociétés de gestion démontrent clairement qu’elles traitent les cyberrisques de manière proactive. Avec une plus grande responsabilisation, et, compte tenu de l’ampleur des enjeux – financiers et réputationnels –, il n’y a plus de place pour l’inaction.