Investir dans le football européen : Buffett contre Sotheby’s

De tous les marchés, celui des investissements dans les clubs de football européens est peut-être le seul qui réunit les investisseurs dans la value et ceux que l’on peut décrire comme des « chasseurs de trophées ». Le premier groupe, dont Warren Buffett demeure l’exemple type, a tendance à baser ses décisions d’investissement sur la valeur fondamentale des actifs. Autrement dit, ils se concentrent sur la capacité d’un investissement à générer des cash-flows pour les actionnaires. On retrouve les investisseurs du deuxième groupe, typiquement dans les ventes aux enchères d’œuvres d’art et d’antiquité. Ils cherchent autre chose : de la valeur émotionnelle.

En fait, ces « chasseurs de trophées » ne sont pas réellement investisseurs, si l’on s’en tient à la définition de Benjamin Graham, le père de l’investissement value. Dans son livre The Intelligent Investor, il définit un investissement comme une transaction qui, reposant sur une analyse exhaustive, offre un certain niveau de sécurité et des rendements adaptés. Cette définition ne paraît pas s’appliquer à ceux qui achètent un actif seulement pour sa valeur sentimentale ou parce qu’ils espèrent qu’un autre acheteur sera enclin à payer un prix encore plus élevé pour cet actif quelques années plus tard.

Les « chasseurs de trophées » (gros fonds d’investissement américains, fonds souverains du Moyen-Orient, etc.) ont concentré leurs efforts sur des actifs, qui pourraient être décrits comme les objets les plus brillants. Ce sont ces clubs qui ont gagné des compétitions majeures avec des réseaux de fans qui incluent de riches propriétaires de sociétés, des politiques ou encore des célébrités. L’exemple le plus célèbre est peut-être le club glamour de Londres, Chelsea FC, que ses nouveaux propriétaires ont acheté à un multiple de 11 fois son chiffre d’affaires actuel. Bien sûr, cela est toujours très loin du niveau de multiples auquel les franchises de sport aux Etats-Unis sont vendues.

Nous assistons actuellement à un phénomène dit d’« économie du ruissellement » dans le monde du football européen Luis García

A l’opposé, il y a les investisseurs value, groupe auquel nous appartenons nous-mêmes. Ces investisseurs ont tendance à se concentrer sur les clubs qui génèrent déjà des flux de trésorerie positifs ou qui pourraient le faire moyennant quelques changements dans leur gestion actuelle. Notre fonds est centré sur les clubs cotés sur les marchés actions, et nous sommes actionnaires minoritaires du club allemand Borussia Dortmund, dont la capitalisation boursière équivaut à peu près à une année de son chiffre d’affaires actuel par exemple, ainsi que du club néerlandais Ajax Amsterdam. Par le passé, nous avons également investi dans le club français Olympique Lyonnais, jusqu'à ce qu’il soit racheté par un nouveau groupe d’investissement, Eagle.

Etant donné la convergence plutôt inhabituelle de ces types d’investisseurs dans ce marché, il est raisonnable de se poser une question basique : quel effet cela aura-t-il sur le prix de ces actifs ? Il serait naturel de penser aux effets indésirables, à savoir une augmentation artificielle du prix des actions de ces clubs, puisque de nouveaux acheteurs affluent sur le marché. Cependant, en raison de la séparation distincte entre ces deux niches de marché, le résultat se révèle être, et continuera peut-être d'être, assez différent.

Pour comprendre comment cela fonctionne, nous pouvons emprunter un concept au monde politique, connu sous le nom d’« économie du ruissellement ». Les partisans de ce type de politique économique font valoir que, même s’il peut sembler que les investisseurs fortunés et les grandes entreprises bénéficient d’un traitement de faveur (en matière d’impôts, par exemple), cela entraînera également une augmentation générale de l’activité des entreprises, ce qui, à long terme, finira par générer encore plus d’avantages pour la société en général.

Nous pensons que nous assistons actuellement à un phénomène similaire dans le monde du football européen. Les « chasseurs de trophées » paient des sommes colossales pour devenir propriétaires des meilleurs clubs, mais ce phénomène injecte également des capitaux substantiels dans ces équipes, qu’elles finissent par dépenser sur le marché des transferts de joueurs. Et qui profite de l’augmentation des prix payés aux autres clubs pour recruter leurs joueurs ?

Les bénéficiaires sont des clubs comme le Borussia Dortmund, l’Ajax Amsterdam, l’Olympique Lyonnais et d’autres clubs similaires, qui ont la réputation de vendre leurs joueurs, tout en se spécialisant dans la détection de nouveaux talents qu’ils peuvent faire signer à des prix très bas, sans concurrence des équipes de haut niveau, qui ont besoin de joueurs ayant déjà fait leurs preuves. Les clubs de ce genre sont parfois détenus en totalité ou en partie par ceux que l’on considère comme des investisseurs value comme nous.

Le segment des actions de clubs de football cotés est peut-être l’un des plus inefficients au monde et les divergences entre prix et fondamentaux sont difficiles à expliquer Luis García

Cependant, une autre question doit être posée. Qu’advient-il des prix des actions de ces clubs vendeurs, connus pour générer du cash ? Les « chasseurs de trophées » ne sont pas encore entrés dans la course pour les acquérir, ce qui signifie que le prix de leurs actions n’a pas été artificiellement gonflé. C’est même le contraire : leurs actions continuent de se négocier à des niveaux semblables à ceux que nous avons connus pendant la pandémie. A notre avis, ces prix sont bien inférieurs à la valeur fondamentale réelle des actifs, et c’est pourquoi nous les considérons comme une opportunité d’investissement intéressante.

En outre, ce scénario dans lequel les gros sous arrivent au sommet de la pyramide du marché des clubs de football européens entraîne une augmentation des revenus que les clubs « vendeurs » génèrent en vendant leurs joueurs à d’autres équipes. S’y ajoute l’intérêt mondial croissant pour le football qui génère une autre série de dynamiques positives pour l’industrie du sport en général, parce que les revenus tirés d’autres sources, comme les droits télévisés, vont probablement aussi augmenter.

De notre point de vue, le segment des actions de clubs de football cotés est peut-être actuellement l’un des plus inefficients au monde et les divergences entre prix et fondamentaux sont difficiles à expliquer. Pourquoi le prix d’une action pour un club comme le Borussia Dortmund, dont la capitalisation boursière avoisine les 450 millions d’euros, a-t-il à peine changé lorsque le club a annoncé que le transfert de Jude Bellingham générerait un bénéfice d’exploitation de 75 millions d’euros ? Les marchés peuvent rester inefficaces pendant un certain temps (parfois très longtemps), mais cela ne peut que rarement durer indéfiniment, car il y a toujours beaucoup d’investisseurs à la recherche de nouvelles opportunités.