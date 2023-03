Delubac AM recrute un second gérant de Meeschaert AM

Et de deux ! Delubac AM, présidée depuis quelques mois par Benoît Vesco, vient de piocher un second gérant en provenance de Meeschaert AM. Il s’agit de Guillaume Chaloin, qui va prendre la direction des gestions actions. Il occupait un poste similaire chez Meeschaert AM depuis deux ans, et y était gérant actions depuis plus de 17 ans.

Nous vous informions récemment du recrutement d’Aurélien Buffault au poste de directeur de la gestion obligataire. Il était jusque-là directeur de la gestion et responsable de la gestion obligataire de Meeschaert AM.

