Yomoni devient partenaire de l’AS Monaco

La marque du robo-advisor français Yomoni était imprimée sur la manche gauche du maillot des joueurs du club de football de l’AS Monaco lors de leur match face au FC Lorient ce dimanche. Et pour cause, Yomoni a annoncé un partenariat avec le club de football de la Principauté, actuellement en tête du championnat de première division, jeudi 14 septembre. Un communiqué conjoint indique que le robo-advisor sera visible au Stade Louis-II, ainsi que sur la panneautique officielle de l’AS Monaco et ses différents supports de communication. Il souligne aussi que diverses activations sont prévues tout au long du partenariat, sans plus de précisions, pour permettre à Yomoni de se rapprocher de la communauté de l’AS Monaco.