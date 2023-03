Xavier Parain quitte Fundrock

Le Français Xavier Parain vient de quitter son poste de directeur général de Fundrock, a appris le média Finascope. La management company luxembourgeoise a confirmé l’information à L’Agefi, précisant que Xavier Parain avait quitté son poste après avoir finalisé l’intégration de FundRock au sein d’Apex Group. La continuité opérationnelle de la manco sera assurée par David Rhydderch, le directeur des produits financiers.

Xavier Parain, qui a dirigé le pôle gestion d’actifs de l’Autorité des Marchés Financiers pendant huit ans, a rejoint Fundrock au début de l’année 2019. Il a été remplacé chez le régulateur financier français par Philippe Sourlas. Deux ans après son arrivée au Luxembourg, Fundrock a été racheté par le groupe Apex auprès de BlackFin Capital pour un montant non dévoilé. Le prochain point de chute de Xavier Parain n’est pas encore connu.

Il s’agit d’un second départ de poids chez la manco, après celui en février de Paul Spendiff, le directeur mondial du développement stratégique, chargé du pilotage de la croissance et des modèles opérationnels. Ce dernier va rejoindre Ocorian, un fournisseur de services et solutions aux fonds, en tant que directeur du développement commercial pour les fonds mondiaux.