Wellington supprime 5 % de ses effectifs

Wellington Management va supprimer 5 % de ses effectifs, rapporte Bloomberg. Cela fait suite à une revue stratégique de l’activité sur les besoins en investissement et l’amélioration de l’efficience. Wellington Management, basé à Boston, gère plus de 1.100 milliards de dollars d’actifs. Les suppressions d’emplois concerneront différents rôles et différentes zones géographiques. La société emploie environ 3.400 personnes dans le monde.