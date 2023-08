Vanguard lance un fonds dividendes mondial avec Wellington

L'Agefi

La Managed Funds Association, qui est le plus gros lobby de hedge funds au monde, demande aux régulateurs britanniques de ne pas prendre exemple sur les Etats-Unis concernant la refonte des règles pour les fonds privés. « Le programme de réglementation sans précédent de la Securities and Exchange Commission mettra en péril la solidité des marchés de capitaux aux Etats-Unis et les bénéfices que les sociétés de gestion produisent pour leurs investisseurs », a déclaré Jillien Flores, responsable des affaires gouvernementales mondiales de la MFA à Financial News.