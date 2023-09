Une boutique suédoise lance un fonds à impact sur les petites capitalisations américaines

La société de gestion suédoise Coeli a lancé un fonds à impact sur les petites capitalisations américaines pour les gérants Christofer Halldin, Joakim By et Simon Park, qui ont rejoint la société l’an dernier en provenance de Handelsbanken Fonder. Ce fonds, Coeli Circulus America Small Cap, bénéficie du soutien d’un investisseur institutionnel resté anonyme.

Classé article 9, Coeli Circulus America Small Cap investit dans des micro et petites entreprises américaines et se compose de 30 à 50 sociétés différentes. Le portefeuille est également composé à 100 % d’entreprises de solutions et plus de 90 % des revenus des entreprises sont directement liés à un ou plusieurs des objectifs mondiaux de développement durable des Nations unies (ODD). L'équipe de gestion a l’intention d’avoir un impact sur chaque investissement et le capital est donc investi dans des entreprises qui s’efforcent de faire une réelle différence. Coeli Circulus America Small Cap a également reçu le label écologique nordique, le label Swan.

L'équipe utilise notamment un outil d’intelligence artificielle pour identifier et trouver des entreprises à impact dans lesquelles investir.

« Notre ambition est d’identifier les entreprises à impact à fort potentiel de croissance très tôt dans le processus. C’est pourquoi nous nous concentrons sur les micro et petites entreprises, un domaine que nous connaissons et où les erreurs de valorisation sont souvent plus importantes, conduisant à un potentiel de hausse important », explique Christofer Halldin, l’un des gérants du fonds Coeli Circulus America Small Cap.