Un responsable des ventes de SEB AM rejoint Nordea

BlackRock s’est associé avec la plateforme d’investissement britannique Lightyear, soutenue par Richard Branson, pour lancer une gamme de fonds monétaires à destination des particuliers, rapporte Investment Week. Les trois fonds monétaires, libellés en dollars, livres et euros, seront distribués à des prix faibles et transparents. Les frais de Lightyear évoluent entre 0,09 % et 0,3 %, sans barrière à l’entrée.