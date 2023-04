Un responsable de la sélection de fonds de Rothschild & Co rejoint la Banque cantonale vaudoise

Sébastien Gyger vient de rejoindre la Banque cantonale vaudoise comme directeur de la politique d’investissement. Il arrive de Rothschild & Co, où il a travaillé pendant quatre ans, dont les deux derniers comme sélectionneur de fonds et responsable des portefeuilles institutionnels. Par le passé, il a notamment évolué pendant quatorze ans chez Lombard Odier dans la sélection de fonds et l’allocation d’actifs.