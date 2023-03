Un gérant suédois à la conquête du marché espagnol

Le gestionnaire d’actifs suédois FinServe s’attaque au marché espagnol, relate Funds People. Spécialisé sur les fonds thématiques et de dette privée, la société de gestion a enregistré, auprès du régulateur des marchés financiers local CNMV, un fonds sur l’industrie de la défense et de la sécurité lancé en 2019. La firme s’appuie sur Niclas Gutenbrink pour la vente de ses fonds aux institutionnels espagnols et portugais, ajoute Funds People.