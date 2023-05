ThomasLloyd nomme un directeur de la gestion d’actifs

ThomasLloyd a annoncé la nomination de Duncan Black au poste de directeur de portefeuille et de la gestion d’actifs. Basé à Singapour, il sera rattaché à Nadir Maruf, le nouveau directeur des investissements. Duncan Black sera chargé de l’expansion des investissements institutionnels dans des projets d’infrastructure en énergies renouvelables en Asie. Il sera également responsable de la surveillance et de l’évaluation de la performance du portefeuille à travers le cycle de vie des actifs et de la mise en œuvre de la stratégie de la gestion des risques pour tous les actifs dans le portefeuille.

Duncan Black arrive d’Asia Infrastructure Investors, où il état managing director depuis 2019. Il était responsable de l’activité du développement des projets « greenfield », c’est-à-dire la construction des nouvelles infrastructures, dans le secteur des énergies renouvelables en Asie. Auparavant, il a travaillé chez Eastspring Investments comme codirecteur pour l’activité infrastructure de 2017 à 2019. Il a occupé le poste de directeur des acquisitions dans le même secteur en Asie chez Deutsche Asset Management. Il a aussi été directeur financier du groupe énergétique SIMEC Atlantis Energy Limited de 2011 à 2015. Entre 2008 et 2010, il a occupé le poste du directeur général du fonds d’infrastructure en Asie chez Babcock & Brown. Après avoir démarré sa carrière en 1991 comme ingénieur terrain, il est entré dans le monde de la finance en 1996 comme manager pour la banque d’investissement de Schroders. Il a occupé plusieurs postes seniors dans le secteur énergétique chez Energy Australia, CLP et Intergen.

ThomasLloyd comptait 1,1 milliard de dollars (1 milliard d’euros) au 31 décembre 2022.