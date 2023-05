Suravenir va distribuer un fonds géré par Ambroise Partners

Jean-Loup Thiébaut

Muzinich & Co a annoncé le recrutement de Chris Price pour couvrir les assureurs européens, et sera basé au Royaume-Uni. Il était dernièrement conseiller commercial et technique chez Pacific Asset Management. Par le passé, il a notamment dirigé les solutions assurantielles au Royaume-Uni chez Axa IM (2016-2020) et DWS (2009-2016). Il a connu une première partie de carrière dans le contrôle financier pendant une vingtaine d’années au Royaume-Uni.