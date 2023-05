Strive choisit un ancien de Calpers comme directeur général

La société de gestion anti-ESG Strive Asset Management vient de nommer Matt Cole directeur général. L’intéressé était déjà directeur des investissements. Précédemment, il était gérant au sein de California Public Employees’ Retirement System.

Cette promotion intervient après que Vivek Ramaswamy, le cofondateur de la société anti-ESG, a annoncé son départ afin de se présenter à l’élection présidentielle américaine.

Matt Cole restera directeur des investissements et gérant. Il avait rejoint Strive peu de temps après sa création comme responsable des produits et des investissements.

Créée en 2022 aux Etats-Unis, Strive AM a déjà levé plus de 650 millions de dollars d’encours sous gestion en moins de six mois.

A lire aussi: