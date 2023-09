Sophie Bourguignon est nommée directrice de la gestion de Keys REIM

Keys REIM annonce la nomination de Sophie Bourguignon comme directrice de la gestion pour l’ensemble des véhicules gérés pour le compte de ses investisseurs. « Elle aura en charge de mener à bien cette ambition et structurer notre équipe de gestion déjà en place », déclare dans un communiqué Vincent Férat, président de Keys REIM.

Sophie Bourguignon dispose d’une expérience de plus de 15 ans dans la gestion d’épargne et l’immobilier en France et en Europe. Elle débute sa carrière au sein de BNP Paribas REIM, avant d’entrer dans les rangs de Hines puis de Greystar.

En 2020, elle rejoint la société de gestion Paref Gestion pour y prendre la tête de la direction de la gestion des fonds et des acquisitions, à la tête d’une équipe gérant une dizaine de véhicules.