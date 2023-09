Simon Lauzeral rejoint Mindston Capital en qualité de directeur des partenariats

Elle veut passer à la vitesse supérieure. Après avoir levé plus de 90 millions de capitaux et engagé 265 millions d’investissements en 2022, la société de gestion spécialiste en investissements immobiliers, Mindston Capital annonce l’arrivée de Simon Lauzeral, en tant que directeur des partenariats. Sa mission sera notamment de développer les relations avec les partenaires et les investisseurs privés.

Simon Lauzeral débute sa carrière en 2018, chez BNP Paribas en tant qu’International Private Account Manager. Il est alors en charge de la gestion et du développement d’un portefeuille clients de non-résidents (Français expatriés, diplomates, chefs d’entreprise, investisseurs étrangers) avant de rejoindre la plateforme de crowdfunding immobilier Anaxago, pour y être en charge des relations Investisseurs Grands Comptes.