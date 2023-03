Rothschild & Co : la famille veut sortir l’entreprise de la Bourse

La Bourse parisienne pourrait perdre un autre de ses membres. La société Concordia, holding de la famille Rothschild, compte déposer une offre publique d’achat simplifiée sur Rothschild & Co au prix de 48 euros par action, dividendes attachés. La transaction induit une prime de 19,3% sur le cours de clôture de l’action du 3 février dernier et de 14,3% sur le sommet historique touché en janvier 2022. En réaction à l’annonce de ce projet, l’action Rothschild & Co s’envolait de 16% lundi en début de matinée, à 46,8 euros. «Le dépôt de l’offre envisagée sera conditionné à l’obtention des autorisations réglementaires requises», indique Concordia dans un communiqué. L’OPA pourrait «être déposée auprès de l’Autorité des marchés financiers à la fin du premier semestre». En cas de succès, l’initiateur prévoit de retirer Rotschild & Co de la Bourse. 40% de flottant Concordia estime «qu’aucun des métiers du groupe ne requiert de faire appel aux marchés de capitaux [et] leurs performances doivent être appréciées sur le long-terme». Dans ces conditions, la holding familiale juge que «le statut de société privée apparait (..) plus pertinent que celui d’une société cotée». Concordia détient 38,9% du capital de Rothschild & Co et 47,5% des droits de vote. Le concert familialélargipointe à 54,5% des titres de 66,8% des droits de vote mais «il est envisagé que [sa] composition soit modifiée» dans le cadre du projet d’OPA. Au 31 décembre, le flottant au sein du capital de Rothschild & Co s’élevait à 40,33%. L’entreprise détenait par ailleurs 5,18% de ses propres actions, directement et indirectement.